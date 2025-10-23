國台辦臉書被灌爆「敏感字」葉耀元：大外宣在自由世界被打的體無完膚

國台辦近日「翻牆」成立臉書粉專。（圖擷自「國務院台辦發言人」臉書粉專）

國台辦21日公開「帶頭翻牆」於臉書開設官方帳號，引發大量網友灌爆「敏感字詞」留言，不少人追問于朦朧死因。對此，對此美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元嘲諷地說，「阿Q精神的極致就展現在共產黨政權之上」。

葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」轉發知名網紅「姆士捲」發文，內容可見國務院台辦發言人朱鳳蓮指出，「國台辦：願在既有共同政治基礎上 同中國國民黨加強高層往來」。

「姆士捲」直指，「國台辦開辦臉書第1天，就受到臺灣網友們用敏感字眼熱烈歡迎，最後乾脆放棄刪留言了」。葉耀元則酸說，「中共的大外宣在自由的國度通常都會被打的體無完膚，但他們還是不會放棄，因為多數的中國人看不到他們政府的愚蠢。阿Q精神的極致就展現在共產黨政權之上」。

消息曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「留個維尼熊圖片就被封鎖了」、「我被牠們封鎖了，真是榮耀」、「我比較想要問他們何時開盈利」、「受到台灣人熱烈的言論自由歡迎」。

