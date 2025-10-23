為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    高雄前鎮、小港區議員少一席確定？民政局長回應了

    2025/10/23 10:31 記者葛祐豪／高雄報導
    高市議員陳麗娜（左）關心前鎮小港地區議員席次變化，民政局長閻青智（右）說，扣掉平地原住民後，前鎮小港人口的確比三民區少。（記者葛祐豪翻攝）

    高市議員陳麗娜（左）關心前鎮小港地區議員席次變化，民政局長閻青智（右）說，扣掉平地原住民後，前鎮小港人口的確比三民區少。（記者葛祐豪翻攝）

    下屆高雄市議員選舉，前鎮、小港區少一席議員，三民區多一席議員底定?民政局長閻青智今（23日）在議會答詢稱，扣掉平地原住民後，前鎮小港的人口的確比三民區少，但選區席次是選前6個月由選委會公告。

    市議員陳麗娜今天議會民政部門質詢說，截至今年9月底，前鎮、小港區（第十選區）人口約33.2萬人，應選8席；三民區（第七選區）約32.9萬人，應選7席。目前前鎮小港區人口約領先三民區3千人，但緩降趨勢比三民區明顯，預估到明年底前鎮小港區人口有可能低於三民區，不只引起地方上討論，也會影響候選人參選意願。

    陳麗娜說，她之前質疑大林蒲遷村恐牽動前鎮、小港選區的人口消長及議員席次變化，但現在確定明年底前大林蒲不會遷村，所以不會影響席次；另一影響因素就是平地原住民的人口數，希望民政局提前公布席次變化。

    對此，民政局長閻青智表示，兩個選區的人口比較還須扣除平地原住民部分才能計算席次；目前前鎮、小港的平地原住民接近8000人，三民區大概2100人，一來一往後，前鎮小港的人口其實低於三民區，但選區的席次是選前6個月公告，權責在選委會，不會由民政局公布。

    陳麗娜則認為，以目前狀況，幾乎可以確認前鎮、小港的席次會有變化，「稍微有底定的感覺了!」

