台中爆豬瘟竟還宣傳購物節 林智群批盧秀燕跟徐榛蔚學「不出現+甩鍋」

台中爆發非洲豬瘟疫情，讓台灣7年來守住的防線失守，中央及養豬重鎮縣市全面戒備。面對疫情警訊，台中市長盧秀燕昨（21）日卻未親自坐鎮防疫記者會，而是出席「台中購物節」宣傳活動。當媒體追問疫情時，她僅回應「剛剛的記者會已有說明，請大家多報導購物節，一起拚經濟」，此舉引發外界批評防疫態度輕忽。

律師林智群以「災害媒體政治學」為題在臉書發文表示，「盧媽媽」從花蓮縣長徐榛蔚身上學到一件事：「出包了要甩鍋很簡單，就是『絕對不出現』在相關議題畫面裡面」他諷刺，花蓮防災、救災會議，外界看不到「指揮官徐榛蔚」或藍委傅崐萁，只看到局處長在說明，反而縣長夫妻倆徐榛蔚及傅崐萁出現在證婚這種正能量的場合。

林智群指出，盧媽媽當天下午派「副市長」召開記者會說明防疫進度，自己則出席「購物節」活動這種正能量的場合，而出席非洲豬瘟記者會的局處長、副市長，都是大家不認識的。大家在花蓮防災會議中只會看到中央政府派季將軍下去救災以及行政院長卓榮泰召開「災害應變中心會議」，讓民眾誤以為這些事情都是中央惹出來的禍。

他戲謔地說，發生車禍，誰在現場救援，誰就是肇事者。大家不會把消防隊員、救護車人員當成肇事者，因為他們身上有穿制服、車子有標誌。季將軍、卓榮泰可不是這樣？被誤會也不意外，「媒體操作做得好，出包沒煩惱。逃避很可恥，但有用。什麼都要中央政府出手為什麼還要賴在縣市長那個位置？」

貼文引發熱議，網友紛紛留言表批評，「然後台中市府，莫名搞出來的那片西布特羅肉，台中市府不先釐清，就在那邊敲鑼打鼓，還不是由王必勝幫忙收拾。」、「好的就往前站，壞的就閃的遠遠的，連黨主席都不敢接」、「災變中心應該要設置地方首長席位，前面放大大的名牌，本人沒來就空著，不管哪個局長還是職代出席，一律坐其他的位子。市長受到足夠尊重，就會願意出席。」、「還有整面鷹架倒塌，發生時間剛好人車不多，還好沒死人，如果發生在上下班時段呢？台中的勞檢跟營建單位的官員是都沒在督導工地安全嗎？」

