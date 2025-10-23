台中非洲豬瘟市府已盡力？「畜產老兵」5點分析打臉：有怠忽職守之嫌

台中梧棲一處使用廚餘餵養的養豬場，昨日爆出疑似國內首例非洲豬瘟病毒案例，引發各界關注，也有不少人質疑台中市府延誤防疫時機。圖為台中市長盧秀燕。（資料照）

台中梧棲一處使用廚餘餵養的養豬場，昨日爆出疑似國內首例非洲豬瘟病毒案例，引發各界關注，也有不少人質疑台中市府延誤防疫時機，反紫光奇遊團成員許美華則發文分享，表示有位來自農業部畜產界、自稱「畜產老兵」的朋友提出5點分析，強調農業部必須檢討釐清市府動保處，10月14日為何不依法強制採檢？以及14日到20日之間，許多事應為而不為，市政府不無怠忽職守之嫌。「畜產老兵」也坦言「對抗『非洲豬瘟』20年心血付諸流水，真的很難過。」

許美華在臉書發文指出，台中市政府面對「非洲豬瘟」，宣稱「該做的都做了」，真的嗎？她表示自己收到一位農業部畜產界、自稱「畜產老兵」的朋友私訊，表達對台中市政府的說法，非常不以為然。

「畜產老兵」指出，台灣養豬界面臨了一個爆炸性的威脅。從農業部內部會議紀錄以及早上陳部長主持的記者會內容，以一個畜產老兵從1997年發生口蹄疫至今，看到非洲豬瘟疑似病例，有5點感想。

其一，農業部陳駿季部長尊重獸醫專業，借重獸醫背景的常務次長杜文珍、獸醫研究所鄧明中所長以及獸醫專家李淑慧博士，整個團隊處置明快，高度專業說明，應給予高度肯定。尤其長期和豬農「交陪」的李淑慧博士，今天記者會也站出來對全國豬農喊話，具有安定豬農民心的效果。

其二，從昨天早上會議紀錄檢視事發經過，如果所載均為事實。10月10日該豬場發生豬隻死亡。10月14日化製監控系統發出異常警訊，顯示農業部過去建置的預警系統，有發揮功能。但是，是否能更提早發出警告，讓防疫人員提早因應，我們未來應該再檢討精進。

其三，在昨日早上的會議中，台中市政府解釋，10月14日，已有兩隻豬豬死亡，台中市動保處前往訪視，為什麼沒有採樣？理由是：「因已在治療中，畜主不願提供採樣」。結果，從14日到20日，共死亡100多隻豬，直到20日台中動保處才強制採樣。前後相差6天，延誤防疫時機，也增加事後疫調及防治的困難度。

其四，針對10月14日，豬場主人有沒有拒絕政府檢測的權利？依法，是沒有的。政府施政「依法行政」，今天的「非洲豬瘟」事件，所依之法就是「動物傳染病防治條例」。按照這個條例，動物防疫人員因防疫必要，是可以強制執行檢查、查閱的，「所有人或關係人不得規避、妨礙或拒絕。」

「畜產老兵」強調，這個條例明確劃分中央與地方權責，不容模糊，同時也規範了獸醫師的職責。手握權柄的獸醫師，應該本著專業依法行政，不應讓畜主意見左右自身的判斷力。

其五，10月14日台中市政府動物保護處人員到該場查核，該場為廚餘養豬戶，眼見豬隻異常死亡，理當提高警覺，採樣送檢，22日卻提出「因畜主不願提供採樣」的理由，延到10月20日才採檢送驗。

對此「畜產老兵」直言，農業部必須檢討釐清市府動保處，10月14日為何不採檢的真正理由，為何不依法強制採檢？以及14日到20日之間，許多事應為而不為，市政府不無怠忽職守之嫌，絕對不是「該做的都做了」。

許美華提到，這位「畜產老兵」說，他無意苛責公職獸醫師，平常工作真的非常辛苦。地方政府含六都的公職獸醫師人少事多，像台中市政府動物保護處，要管到山之巔的山地和平鄉、海之濱的梧棲、大甲；從經濟動物的牛羊豬雞管到流浪與不流浪的狗貓，許多獸醫師受不了繁重的業務，都落跑去當寵物醫院獸醫師（不是去牧場當獸醫師，那裡更缺人）。行政院為鼓舞士氣，自今年6月1日起，公職獸醫師加發不開業獎金，就是希望能減緩流失的人力。

許美華在文末也指出，這位「畜產老兵」也說，對抗「非洲豬瘟」20年心血付諸流水，真的很難過，希望能儘快控制疫情。但還好的是，豬豬三大惡疾：「口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟」，我們目前仍守住另外兩條防線。

