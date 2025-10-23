綠營確定提名拚得票過半 藍白迎戰2026宜蘭縣長仍卡在合不合

2026宜蘭縣長選舉，林國漳、吳宗憲、陳琬惠、張勝德（由左至右），難得同框。（資料照）

2026宜蘭縣長選舉，民進黨確定提名律師林國漳參選；民眾黨內也有陳琬惠已表態參選，國民黨人選未定；但「藍白合」勢必牽動選情變化，吳宗憲已提前喊話「若是他出馬，有信心凝聚藍白支持者，迎戰民進黨」；陳琬惠冷回，國民黨人選是誰都不知道，「目前無討論藍白合」議題；雖說如此，但後續發展值得關注。

就藍白近兩次的立委與縣長選票分析；2022縣長選舉，國民黨林姿妙以50.76%的過半選票獲得連任，陳琬惠僅獲得6.98%選票；但2024立委選舉，民進黨陳俊宇以41.99%選票當選，國民黨黃琤婷獲得33.7%、陳琬惠成長至20.94%，藍白確實有過半實力。

請繼續往下閱讀...

因此，在2026宜蘭縣長選舉，藍白合不合一定會影響選情；就政治實力而言，國民黨不可能禮讓給民眾黨；但坊間已流傳國民黨當正的，民眾黨當副的，雖然都遭到當事人否認，並批評子虛烏有，但並非不無可能。

陳琬惠重申，她參選2026宜蘭縣長目標不變，爭取為縣民服務；她從2020年就深耕宜蘭迄今，參選明年宜蘭縣長是當初民眾黨前主席柯文哲對她的託付，也是對縣民的承諾，從去年卸任立委後，就一直在為參選做準備。她說，目前尚無討論藍白合議題，也沒有人告訴她還有其他的可能性，況且，國民黨人選是誰都還不知道，講這個還有點早。

反觀國民黨，表態當仁不讓的吳宗憲已公開喊話，他說，國民黨內人才濟濟，至於如何推出人選，就由黨中央決定，若是他出馬，有信心凝聚藍白支持者，迎戰民進黨，守住宜蘭。張勝德則說，相關提名作業，尊重黨中央的決定。

對於藍白合，民進黨認為，藍白合是他們的家務事，民進黨不冀望藍白分裂，也不想以此贏得選舉，最重要的是做好黨內整合，強化團結，並擴大爭取縣民的支持，以得票數過半為目標，提名人選確定就會按步驟全力衝刺，贏得明年底選戰，藍白合不合，不是民進黨關心的事情。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法