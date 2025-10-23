中共對台宗教統戰福建佔逾半 IORG：與會組織中市最多

IORG報告分析，媽祖為最熱門宗教交流主題，也是中共官方重視的兩岸交流主題。圖為湄洲媽祖金身。（資料照）

中共藉宗教交流對台統戰，台灣民間研究團隊IORG最新研究指出，此類交流活動最常見主題是媽祖、宗族先祖、黃帝、關公、鄭成功、保生大帝、佛教，過半於福建省舉行，與會台灣組織所在地，以「台中市」為最多。

台灣資訊環境研究中心IORG透過中國國台辦旗下「中國台灣網」發布的新聞內容進行解析，統計出2024年有116場「中國涉台宗教交流活動」，推估台灣與會人次約為1萬6234人次。在116場活動中，75場台灣與會人次可明確計算，總計1萬496人次、平均每場約140人次。

請繼續往下閱讀...

IORG報告指出，164位台灣人被中國官媒具名提及參與中國涉台宗教交流，其中，前總統馬英九參與祭祀黃帝活動、前立法院長王金平參與祭祖活動。所有曾任中央部會以上機關首長、縣市首長、立法委員、政治人物黨籍皆為國民黨、新黨，大甲鎮瀾宮董事長顏清標為前國民黨籍；中共參與官員以國台辦主任宋濤層級最高，湄洲媽祖「祖廟」董事長林金贊參與場次最多。

值得注意的是，86個台灣組織被「中國台灣網」具名提及，其中40間為寺廟，其他為民間組織。40間寺廟主祀神祇以媽祖最多，玄天上帝次之。45個社會團體類型包含28個協會、11個宗親會、基金會、聯誼會，2個同鄉會，另有一間傳媒公司；民間組織所在地以台中市最多，台北市次之。

IORG報告分析，媽祖為最熱門宗教交流主題，也是中共官方重視的兩岸交流主題。活動場次、提及文本數量皆為所有主題之中最多，2場台灣與會人次超過千人的活動主題皆為媽祖，為福建省湄洲媽祖「祖廟」於「羽化升天」當月10月舉辦的祭祀活動。中共官方更推動「兩岸媽祖文化標準共通」，宣稱將「促進兩岸融合發展」、「增進台胞民族認同」。

報告彙整，交流活動地點分布反應與台灣的地緣關係，以及當地代表性神祇在台灣的普及程度。臨海、靠近台灣、媽祖「祖廟」所在地的福建省有62場，為活動場次最多的中國一級行政區，佔比過半。其次是黃帝「三大行宮」之一所在地的浙江省有9場，其次依序是河南省8場、廣東省6場、山東省5場宗教交流活動。

IORG研究指出，中共藉「兩岸宗教交流」進行政治宣傳、以經濟、文化為誘因接觸、滲透台灣基層，可能影響參與者政治認同，進而影響選舉結果。

中共藉宗教交流對台統戰，台灣民間研究團隊IORG最新研究指出，此類交流活動最常見主題是媽祖、宗族先祖、黃帝、關公、鄭成功、保生大帝、佛教，過半於福建省舉行，與會台灣組織所在地，以「台中市」為最多。（圖擷取自IORG報告）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法