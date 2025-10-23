2026宜蘭縣長選舉 藍綠重兵壓陣宜蘭都有輸不得的壓力

2026宜蘭縣長選舉，民進黨確定提名林國漳參選。（取自林國漳臉書）

2026宜蘭縣長選舉，民進黨確定提名林國漳參選，他是最能整合黨內派系人選，團結就能勝選，被綠營寄予厚望。而國民黨仍陷於「兩個太陽」之爭，不分區立委吳宗憲、議長張勝德均積極佈局，爭取提名，互別苗頭，競爭激烈；不管誰出線，實力都不容小覷，宜蘭是指標縣市，藍綠都有輸不得的壓力。

民進黨在宜蘭接連兩屆縣長失利，除了人選未獲認同，更需檢討的是黨內整合不易，團結成了最大問題。而黨內人才斷層，難以推出優秀人才回應民意，此次提名無黨籍林國漳，就是在回應此訴求，希望營造新氣象，找回宜蘭人光榮感。

請繼續往下閱讀...

林國漳長期投入法扶、車禍受難者關懷等社會公益，「正派、溫暖」形象與條件，備受肯定；他擔任宜蘭縣信賴之友會理事長，投入輔選不遺餘力，對選務也相當熱情，他的出線是各派系都能接受的公約數，也是最能凝聚團結力量的人選。

昨天提名記者會，林國漳就展現攻防火力，針對外界質疑，強調自己與在地連結深刻，是深耕50幾年的候選人；至於行政經驗「我當然有。」他在縣政府各局處擔任過2、30個以上的委員，對於縣府組織運作與可能缺失都相當了解。

國民黨吳宗憲在1年多前銜黨主席朱立倫之命，到宜蘭走訪基層展開佈局，試水溫了解宜蘭對「空降」參選縣長的接受度；至於張勝德「鴨子划水」，勤走基層固樁，組織紮實；不過，先前傳出黨中央喜歡吳宗憲，地方希望張勝德；只是新主席鄭麗文當選後，後續發展仍待觀察。

吳宗憲議題論述能力佳，能迅速回應與反擊，「空戰」能力強；但他並不是宜蘭人，宜蘭能否支持「空降」人選是個隱憂，缺乏基層組織也是事實。張勝德具在地優勢，父親張建榮曾任4屆宜蘭縣議會議長，家族實力雄厚，「陸戰」組織紮實。

2年多前，張勝德接棒當選議員，同時當選議長，創下宜縣議會議長「父傳子」紀錄；積極走訪社區、廟宇、社團與婚喪喜慶等，就是仿傚林姿妙參選縣長的「走攤」模式，但家族事業、政治資歷等，都是可能受到攻擊的話題。

不管是吳宗憲或張勝德代表國民黨參選，對民進黨都是硬戰；宜蘭被視為指標縣市，藍綠勢必重兵壓陣；藍要延續8年執政，綠要贏回政權，這場選戰精彩可期。

國民黨部分，吳宗憲（右）、張勝德（左）都積極佈局，爭取提名。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法