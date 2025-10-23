為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台中爆非洲豬瘟》盧秀燕挨批「神隱」 今急改行程陪卓揆視導

    2025/10/23 09:19 記者蘇孟娟／台中報導
    盧秀燕昨賣力宣傳購物節，未出席防疫說明會。（圖：市府提供）

    盧秀燕昨賣力宣傳購物節，未出席防疫說明會。（圖：市府提供）

    台中養豬場昨爆驗出非洲豬瘟病毒，成台灣防疫破口，台中市長盧秀燕昨缺席台中市應變說明記者會，卻參加台中購物節開跑記者會賣力宣傳，面對媒體緊追疫情還要媒體「多報導購物節」，挨批態度輕慢，原本今日整日無公開行程，挨批「又神隱」，台中市府今急改行程，早上通知更新行程，盧秀燕下午2點將會陪同行政院長卓榮泰視導台中非洲豬瘟前進應變所。

    台中昨爆非洲豬瘟，使台灣嚴守7年的非洲豬瘟防疫成績破功，事態嚴重，中央單位及養豬重點縣市如臨大敵，造成防疫破口的台中市昨下午雖辦記者會說明，但盧秀燕未親自坐鎮，反出席台中購物節宣傳記者會，面臨媒體緊追非洲豬瘟疫情時，盧還回應「剛剛的記者會已有說明，請大家多報導購物節，一起拚經濟」，發言引發外界質疑市府防疫態度過於輕忽。

    盧秀燕在台中出現防疫破口後，她的臉書貼文停留在前天，迄今未見更新，沒有非洲豬瘟相關提醒及說明，今日更整日沒有公開行程，市府早上10點半的應變說明會再度缺席，大批網友湧入灌爆她臉書，不少人怒問「又神隱了」。

    行政院昨已通知行政院長卓榮泰今日下午2點將視導非洲豬瘟前進應變所，但市府行程原未規劃盧秀燕今日行程，台中市府上午8點半緊急變更，通知盧秀燕會前往應變所陪同院長視察。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播