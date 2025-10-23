台中爆非洲豬瘟》盧秀燕挨批「神隱」 今急改行程陪卓揆視導

盧秀燕昨賣力宣傳購物節，未出席防疫說明會。（圖：市府提供）

台中養豬場昨爆驗出非洲豬瘟病毒，成台灣防疫破口，台中市長盧秀燕昨缺席台中市應變說明記者會，卻參加台中購物節開跑記者會賣力宣傳，面對媒體緊追疫情還要媒體「多報導購物節」，挨批態度輕慢，原本今日整日無公開行程，挨批「又神隱」，台中市府今急改行程，早上通知更新行程，盧秀燕下午2點將會陪同行政院長卓榮泰視導台中非洲豬瘟前進應變所。

台中昨爆非洲豬瘟，使台灣嚴守7年的非洲豬瘟防疫成績破功，事態嚴重，中央單位及養豬重點縣市如臨大敵，造成防疫破口的台中市昨下午雖辦記者會說明，但盧秀燕未親自坐鎮，反出席台中購物節宣傳記者會，面臨媒體緊追非洲豬瘟疫情時，盧還回應「剛剛的記者會已有說明，請大家多報導購物節，一起拚經濟」，發言引發外界質疑市府防疫態度過於輕忽。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕在台中出現防疫破口後，她的臉書貼文停留在前天，迄今未見更新，沒有非洲豬瘟相關提醒及說明，今日更整日沒有公開行程，市府早上10點半的應變說明會再度缺席，大批網友湧入灌爆她臉書，不少人怒問「又神隱了」。

行政院昨已通知行政院長卓榮泰今日下午2點將視導非洲豬瘟前進應變所，但市府行程原未規劃盧秀燕今日行程，台中市府上午8點半緊急變更，通知盧秀燕會前往應變所陪同院長視察。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法