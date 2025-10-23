新北、彰化、花蓮豬隻異常立刻通報 張育萌：沒有像盧秀燕這麼隨便

台中養豬場昨爆驗出非洲豬瘟病毒，成台灣防疫破口，台中市長盧秀燕昨卻賣力宣傳購物節，未出席台中市應變說明記者會。（資料照，台中市政府提供）

台中養豬場昨爆驗出非洲豬瘟病毒，成台灣防疫破口，台中市長盧秀燕昨缺席台中市應變說明記者會，台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文批評，豬瘟防疫本來就不分藍綠。包含新北、彰化和花蓮，只要發現豬隻異常就是立刻通報，連海漂豬距離本島還有15公尺，都不掉以輕心。他批評台中市府一拖再拖，錯過防疫黃金時間，直言「全國沒有一個縣市，像盧秀燕對待非洲豬瘟這麼隨便」。

張育萌在臉書發文指出，全國沒有一個縣市，像盧秀燕對待非洲豬瘟這麼隨便。他在文中也舉例說明，其他縣市是怎麼面對豬瘟的。

張育萌表示，2019年5月4日，淡水養豬場黑毛豬排洩出現異樣，新北市防檢局通報災變中心，新北動保處立刻到現場採樣，直接送淡水畜衛生所檢驗。新北動保處當時訪視豬場時，現場175隻黑豬都很有活力，也沒有紅斑或呼吸急促的症狀。但面對豬瘟，不怕一萬，只怕萬一。動保處還是鐵腕下令消毒豬場，直接實施移動管制。在5天後，採檢結果出爐，非洲豬瘟陰性。

同樣在2019年的11月間，樹林養豬場在焚燒東西，消防人員火速通報新北動保處，動保處立刻派人查訪。現場發現，養豬場焚燒豬隻。林姓飼主解釋，豬隻有「急性出血肺炎」，先棄置豬場旁邊，在等清運人員載去化製。隔壁的叔父在燒廢棄模板，不小心燒到豬隻。就算飼主完整解釋，新北動保處對豬場實施移動管制，再把豬帶回檢驗，幸好驗出非洲豬瘟陰性。

2021年台灣本島出現第一例海漂豬，漂到新北龜吼漁港，並檢驗出非洲豬瘟陽性。海巡署在龜吼漁港出水口、離岸15公尺的海上，發現海漂豬後，立刻通知新北動保處來消毒，檢體立刻送畜衛所檢驗。

海巡署也下令全國分署擴大搜索，過去有海漂豬或海漂垃圾的區域，都必須嚴格搜索。當時光是海面上出現陽性的海漂豬，新北農業局立刻通知所有獸醫，到半徑10公里內的養豬場採樣豬隻。在檢測結果出爐之前，豬隻的飼主必須做嚴格人車管制。在幾天後，彰化洋仔厝大排出水口發現離世的棄豬——彰化縣動物檢疫所當天立刻採樣，現場消毒焚毀。隔天檢驗結果出爐，是非洲豬瘟陰性。

2018年在花蓮也發生豐裡村和共和村交界處，被發現有豬隻被丟棄露天堆置。花蓮縣動植物防疫所立刻派人到現場採樣送檢，隔天下午5點，檢驗確定豬瘟病毒檢驗陰性。

張育萌直言，他所舉的例子，通通是藍營執政的縣市。因為豬瘟防疫本來就不分藍綠。包含新北、彰化和花蓮，只要發現豬隻異常，立刻通報——連海漂豬距離本島還有15公尺，都不掉以輕心。張育萌強調，這是因為過去台灣受口蹄疫肆虐所苦，畫面還歷歷在目。如今面對非洲豬瘟，如果防線破功，我們想都不敢想。

張育萌質疑，現在回頭看，台中市是怎麼處理的？10月10日，台中梧棲的豬場，豬隻出現異樣，特約獸醫師用「放線桿菌胸膜肺炎」藥物治療。10月14日，監控系統已經對動保處「發、出、警、示」——這間豬場只有養300頭豬，此時已經有50多隻異常離世。但當天台中市農業局接到警示到現場，卻「沒、有、採、檢」。

10月20日，已經累計117隻豬異常離世了。此時農業局才採檢送驗。隔天6點半收到檢驗結果，確定非洲豬瘟陽性。在昨天的記者會上，台中市農業局長張敬昌卻大言不慚說，「14日到現場，豬隻沒有出現非洲豬瘟典型症狀」，還推給獸醫師診斷說是「胸膜型肺炎」。

張育萌重申，8年前，淡水黑毛豬只是排泄出現異樣，新北動保處就立刻採樣送檢。樹林的養豬場，飼主說豬隻感染肺炎，動保處不惜下令移動管制、立刻送檢。

「請問為什麼防堵非洲豬瘟，到了台中就會轉彎？」、「台中市府還好意思把責任推給特約獸醫，講得像是獸醫診斷失誤，才沒有採樣」。張育萌批評，問題是，14日化製場系統就對動保處示警了，動保處跑到豬場現場，卻堅持不採樣。

張育萌也質疑，10月10日至今大概近兩週，為什麼這兩週這麼重要？因為非洲豬瘟的潛伏期，就是一到兩週（9到14天）！但台中市府一拖再拖，錯過黃金時間，農業局還說得出「該做的都做了」，對此他怒批「臉皮怎麼能厚到這種程度？」

張育萌強調，全國同島一命守了7年的防線，被你一夕衝破。防線破口還裝可憐推卸責任。他也在文末直言「氣到發抖。台灣人到底做錯了什麼，要被盧秀燕集團這樣對待？」

作家顏擇雅也轉貼張的發文並強調，「這次豬瘟，不只是台中市的事，是會帶衰全台養殖戶、肉販、魯肉飯、豬腳飯小吃店的」。

