台中爆非洲豬瘟 吳靜怡批行政疏忽：從異常死亡到通報歷經11天

台中市梧棲區豬場爆發非洲豬瘟，成為全台非洲豬瘟防線破口，台中市政府被外界質疑錯失防疫黃金期，媒體人吳靜怡也列出時間序質疑，從死亡到通報，歷經整整11天，並批「病毒沒那麼快，慢的是台中市政府行政疏忽！」她也強調，這不是政治問題而是國家問題，這是出現作戰破網，並批台中市長盧秀燕「為什麼妳可以這樣不急著防堵，為什麼不把話說清楚」。

針對台中爆出非洲豬瘟，吳靜怡在臉書發文質疑，盧秀燕市長沒有回答三個問題，包含「1、為何在10月14日動保處訪視時沒有採樣？誰做了這個決定？」、「2、為何化製監測系統能發現異常，而地方第一線卻無警覺？」、「3、台中市政府防疫體系的『異常回報標準』是否過於寬鬆，導致反應延宕？」。

吳靜怡指出，異常死亡的警訊來自「化製監控系統」而非第一線獸醫或防疫員，也就是說，地方政府並非主動監測異常，而是被動接到數據提醒才啟動動作，本質上是「事後防疫」，而非「預防防疫」。

吳靜怡也列出時間序，包含：

10月10日，台中梧棲的一座養豬場出現豬隻異常死亡，獸醫師初判為放線桿菌性肺炎，用藥治療；

10月14日，台中市動保處人員進場訪視，卻沒有採樣；

10月20日，死亡豬隻已累積117頭，才被送往農業部獸醫研究所檢驗；

10月21日，檢驗結果出爐——非洲豬瘟陽性。

吳靜怡質疑，從死亡到通報，歷經整整11天。這11天，就是病毒贏在時間上的關鍵，她也直言「盧秀燕，妳怎麼連話都說不清楚，豬農的痛，我們聽得清楚」，並批「病毒沒那麼快，慢的是台中市政府行政疏忽！」

吳靜怡也質疑，非洲豬瘟的可怕，不在於傳播速度無法防範，而在於行政反應速度追不上生物傳染速度，10月14日動保處已知場內死亡異常，卻因「獸醫已在治療中」而未採樣，這不是程序問題，而是判斷問題，當死亡曲線上升、治療效果未見時，防疫單位的第一反應應是「排除最壞狀況」，而非「等待觀察結果」！台中市政府的防疫鏈條因此在最前線出現破口，不是因為病毒太強，而是因為人太慢。

吳靜怡直言，我們的防疫鏈條已經被拖進危機，中央在補地方的洞！中央的反應是果斷的，但若地方通報能提早3天、甚至2天，整個事件不會上升為全國性警戒。

吳靜怡在文末強調，這不是政治問題而是國家問題，這是出現作戰破網，當病毒入侵，可能會規模性的擴大，她也質疑「為什麼妳可以這樣不急著防堵，為什麼不把話說清楚」。

