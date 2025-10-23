為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    俞大㵢：美方盡最大努力趕F-16V進度 貿易協定近達成

    2025/10/23 09:18 中央社
    美國新聞網站Axios 22日在華府舉行「國防未來高峰會」，駐美代表俞大㵢（右）擔任壓軸與談人。（中央社）

    美國新聞網站Axios 22日在華府舉行「國防未來高峰會」，駐美代表俞大㵢（右）擔任壓軸與談人。（中央社）

    台灣向美國軍購66架F-16V戰機，原定明年底前全數交付。駐美代表俞大㵢今天坦言如期交付有挑戰性，但美方正盡最大努力趕進度。此外，台美雖未簽署貿易協定，但已接近達成。

    美國新聞網站Axios下午在華府舉行「國防未來高峰會」，俞大㵢擔任壓軸與談人，回應軍事、貿易及中國加大軍事壓力等提問。

    Axios國防記者關切美國對台軍售尚未交付部分已逾200億餘美元（約新台幣6100億元）。俞大㵢說，這個數字其實正在逐漸下降。美國政府與相關製造商積極努力加速交付。雖仍有些延後，但已見進展。

    他舉例，台灣在川普（Donald Trump）第一任期購買66架F-16V戰機，首架已於今年3月出廠，原定應於明年底前全數交付，這個目標雖具挑戰性，但美方正在盡力。同時，台美正在討論共同開發與生產及技術轉移。台灣本身已有不錯的軍工產能，也盼進一步提升並擴大庫存。

    外界高度關注的台美貿易協定方面，俞大㵢說，台灣是少數尚未完成協議的主要貿易夥伴之一，但雙邊已非常接近達成協議。他重申，台美溝通非常順暢、緊密且開放，雙邊關係建立在台灣關係法、雷根（Ronald Reagan）政府的「六項保證」上。

    川普第二任期開展以來，作風與拜登（Joe Biden）政府截然不同。當回應是否仍視「美國為可靠夥伴」時，俞大㵢肯定回覆，指美國是台灣最重要、甚至關係到生存的夥伴。台灣與美國政府各機構的合作進展良好，美國印太司令部在區域內的努力具有成效。

    俞大㵢並評估中國軍力，指共軍確實擴張迅速，但這支部隊尚未經歷實戰檢驗。尤其近期中國國家主席習近平大規模清洗將領，對軍方戰備造成衝擊。中國軍隊的指揮架構高度集中，不像美軍那樣允許現場指揮官自主決策；一旦最高層失靈，整體運作也會受影響。

    「但這並不意味著習近平不會動武。」俞大㵢說，習近平是獨裁者，「只要他想做，就會動手。如果他認為能速戰速決，他便會行動」，因為中國經濟疲弱，人民也沒有承受長期戰爭的意願。

    熱門推播