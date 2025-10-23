台中非洲豬瘟錯失防疫黃金期？ 國民黨：盧秀燕第一時間啟動防疫機制

台中市豬場爆發非洲豬瘟，被外界質疑採樣慢6天，致錯失防疫黃金期，但國民黨站在力挺台中市政府的立場強調，台中市長盧秀燕第一時間就已啟動防疫機制。（記者施曉光攝）

台中市梧棲區豬場爆發非洲豬瘟，成為全台非洲豬瘟防線破口，台中市政府被外界質疑採樣慢6天，以致錯失防疫黃金期，但國民黨站在力挺台中市政府的立場強調，台中市長盧秀燕第一時間啟動防疫機制、連夜動員，展現台中市府面對疫情的最高效率與決心，並呼籲中央與地方齊心守護台灣豬！

國民黨指出，台中市府農業局動保防疫處主動送驗檢體，接獲通報後立即採取4大防線，包括預防性撲殺195頭豬隻，全面移動管制，全場消毒作業，以及監測周邊豬場病毒，台中市政府也呼籲民眾與業者配合，勿攜帶或郵寄肉品入境，強化場內人車消毒，以及發現疑似病徵立即通報。

國民黨並呼籲全國各地方政府、畜牧團體與養豬業者共同提高警覺，若發現場內豬隻出現異常死亡或疑似動物傳染病，立即通報所在地動物防疫機關，「政府全力應變、地方嚴守防線，中央地方齊心合作，一起守護人民安全！」

