柯文哲涉侵占大選100萬獻金剩餘款 今傳喚邱復生作證

北檢偵結京華城案、政治獻金案起訴、求刑一覽表。（資料照）

台北地方法院審理前台北市長、民眾黨前主席柯文哲涉嫌侵占政治獻金案，今日傳喚台開公司前董事長邱復生作證。柯文哲被控挪用100萬元總統大選政治獻金剩餘款，投資邱復生的網路自媒體公司，涉嫌侵占罪，法官傳喚邱到庭接受詰問。

北檢起訴指出，2024年總統大選結束後，邱復生向柯文哲提議合作營運網路自媒體，並談妥由柯文哲出資100萬元，由邱負責經營，作為創業投資，柯文哲和親信李文宗於2024年4月26日討論匯款100萬元給邱，由李文宗協助，5月6日柯再指示李文娟和邱的聯絡窗口林朝鑫聯繫。

李文宗查詢邱復生的國際電影公司背景，認為該公司有經營虧損、營運不佳、屬於個人公司等情況，並告知柯文哲，但柯文哲明知如此，仍指示李文娟從政治獻金專戶剩餘款中，匯款100萬元至該公司，李文娟於5月15日派人完成匯款。

檢方認為柯文哲實質掌握木可公司，木可負責人李文娟必須聽從柯的指令，並定期提出財務報表；柯向李文宗稱「要投資邱復生100萬做網路新聞，以後賺錢他要抽成20％」，但李文宗查出該公司「連續虧損」且快斷糧，認為不妥，向柯回報，但柯文哲仍執意投資100萬元，李文宗兄妹聽命行事。

此外，本週二開庭時，柯文哲的律師鄭深元提出聲請勘驗北市前都發局長黃景茂的偵查譯文，主張檢方筆錄內容誤載黃的實際說法，並聲請已升任新北地檢署主任的偵查檢察官林俊言到庭說明，審判長請檢、辯就此項聲請，於今日開庭表示意見。

邱復生作證之後，全案未到庭的證人僅剩4位，分別為下週二（10/28）尼奧及時樂公司負責人戴利玲、下週四（10/30）台北市議員應曉薇的顧問吳順民、11月4日木可公司會計何璦廷（僅會計師端木正聲請詰問）、11月18日暫定民眾黨財務長梁秀菊作證，梁女因病開刀住院而延期一個多月作證。

全案定12月11日起提示證據、檢方論告，15日至24日扣除假日，每天開庭辯論，預計明年2、3月宣判。

