為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    農業部忙應對非洲豬瘟、楊瓊瓔要求專案報告 吳思瑤批「政治報復」

    2025/10/23 08:03 即時新聞／綜合報導
    吳思瑤表示，為了立院經濟委員會國民黨召委楊瓊瓔變更議程，要求農業部到立院針對非洲豬瘟專案報告，整個農業部還在徹夜加班。吳思瑤批評藍白對農業部永遠是惡意爆表、政治報復。（資料照）

    吳思瑤表示，為了立院經濟委員會國民黨召委楊瓊瓔變更議程，要求農業部到立院針對非洲豬瘟專案報告，整個農業部還在徹夜加班。吳思瑤批評藍白對農業部永遠是惡意爆表、政治報復。（資料照）

    台中梧棲區一處養豬場，檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，讓台灣苦守7年的防線破功，台中市政府的防疫作為也成為討論焦點。民進黨立委吳思瑤22日深夜發文指出，農業部目前正全力應對非洲豬瘟，但國民黨召委楊瓊瓔變更23日議程，緊急要求農業部到立院報告非洲豬瘟因應對策，這也讓農業部「蠟燭多頭燒」，吳批評，這場會議是政治需求大於理性監督。

    吳思瑤指出，為了立院經濟委員會召委楊瓊瓔變更議程，要求農業部到立院報告，整個農業部還在徹夜加班，防檢署也都在焦頭爛額忙碌中。在非洲豬瘟出現後，農業部火速進駐台中設立前進應變所，但又被迫調動人力，準備立院的專案報告，簡直是蠟燭多頭燒、吃力不討好。

    吳思瑤強調藍白對農業部永遠是惡意爆表、政治報復，過去審預算時，農業部一度淪為「一元俱樂部」，被在野黨提案預算全砍，只保留一塊錢，根本是又要馬兒好，又要馬兒不吃草，現在農業部全力幫台中，還可能被設局背黑鍋？

    吳思瑤指出，23日立院專報會是專業對話還是政治操作？大家心知肚明，這場緊急專案會議是政治需求大於理性監督，不難想像立委磨刀霍霍、砲聲隆隆的畫面。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播