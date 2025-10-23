農業部忙應對非洲豬瘟、楊瓊瓔要求專案報告 吳思瑤批「政治報復」

吳思瑤表示，為了立院經濟委員會國民黨召委楊瓊瓔變更議程，要求農業部到立院針對非洲豬瘟專案報告，整個農業部還在徹夜加班。吳思瑤批評藍白對農業部永遠是惡意爆表、政治報復。（資料照）

台中梧棲區一處養豬場，檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，讓台灣苦守7年的防線破功，台中市政府的防疫作為也成為討論焦點。民進黨立委吳思瑤22日深夜發文指出，農業部目前正全力應對非洲豬瘟，但國民黨召委楊瓊瓔變更23日議程，緊急要求農業部到立院報告非洲豬瘟因應對策，這也讓農業部「蠟燭多頭燒」，吳批評，這場會議是政治需求大於理性監督。

吳思瑤指出，為了立院經濟委員會召委楊瓊瓔變更議程，要求農業部到立院報告，整個農業部還在徹夜加班，防檢署也都在焦頭爛額忙碌中。在非洲豬瘟出現後，農業部火速進駐台中設立前進應變所，但又被迫調動人力，準備立院的專案報告，簡直是蠟燭多頭燒、吃力不討好。

吳思瑤強調藍白對農業部永遠是惡意爆表、政治報復，過去審預算時，農業部一度淪為「一元俱樂部」，被在野黨提案預算全砍，只保留一塊錢，根本是又要馬兒好，又要馬兒不吃草，現在農業部全力幫台中，還可能被設局背黑鍋？

吳思瑤指出，23日立院專報會是專業對話還是政治操作？大家心知肚明，這場緊急專案會議是政治需求大於理性監督，不難想像立委磨刀霍霍、砲聲隆隆的畫面。

