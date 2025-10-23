獨家》許甫身陷「民眾之聲」抖內風波 柯文哲捨棄傳喚作證

民眾黨副秘書長許甫。（資料照）

台北地院今審理京華城弊案，按原訂審理計畫，時任文宣部主任、現任副秘書長許甫將出庭作證，但民眾黨前主席柯文哲突「捨棄傳喚」。據了解，許甫負責的民眾黨官方YouTube頻道「民眾之聲」，有331萬餘元「抖內」（donate，捐款）等收益流入木可公司，去年檢調拿出金流詢問時，許甫證實，該8筆款項是觀眾的抖內，是他要同事至YT後台設定收款帳戶為「木可公司」的戶頭。

檢調從木可公司帳戶發現，木可於去年1月至8月，每月固定收到來自國外的款項。對此，許甫坦承，是民眾之聲YT平台的收益；其中去年1月10日181萬5509元、1月23日48萬5千元、2月23日26萬9280元、3月25日10萬4848元、4月23日9萬8599元、5月24日7萬7258元、6月25日33萬1140元、7月23日13萬5341元，總計331萬6975元。

許甫向檢調表示，民眾之聲主要是做民眾黨宣傳政治理念，以及舉辦宣傳活動等，2023年3月間，民眾之聲YouTube平台有開過營利，收入來源主要有3個，分別是點閱數、民眾「抖內」及廣告收益分潤，點閱數換算金錢在後台可以看到，至於主要收益來源是民眾抖內，具體來說，民眾可以購買「超級留言」、「超級貼圖」，金額約30至9600元左右。

其中「超級留言」是民眾可以將自己的留言放在顯眼位置，或停留較長時間；「超級貼圖」則是民眾購買YT貼圖。

許甫應訊時進一步指出，民眾之聲YT平台有開啟YT營利，當時收益暫時放在美國第三方支付平台，因為沒有設定匯入收益的帳戶，他找上眾望基金會董事長李文宗。兩人開會後，李文宗希望YT收入匯到木可公司帳戶，他基於李文宗是柯文哲的高中同學、柯文哲競選總部財務長，以及長期擔任經理人的專業等信賴關係，因此相信對方。

當時在李文宗指示下，向其妹妹李文娟索取木可公司帳號及稅籍資料；許甫表示，後來他請節目組同仁至後台設定收款帳戶，因此收益才會於去年1月間進入木可公司帳戶，目前累積約300萬餘元，但這些收益還無法使用，之前有討論如何回歸民眾黨，但民眾黨財務長梁秀菊認為，無法讓木可公司以捐款方式將收益還給民眾黨，導致錢還放在木可公司帳戶。

不過，李文宗則稱，當初許甫找她說要木可公司幫忙但木可和YT有無簽約並不清楚，這部分是許甫找李文娟處理，當初有和妹妹表示，只要木可能力許可下，以不超過法定的300萬為原則，每年捐100萬給民眾黨。至於真相為何，只有許甫和李文宗清楚。對此，台北地檢署已另分他字案，調查是否涉及不法。

