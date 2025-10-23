選戰新人輩出！國民黨台中市議員北屯、太平陷激戰

有意參選國民黨中市議員的新人逐冒出頭，北屯及 太平最激烈。（記者蘇金鳳攝）

明年年底的九合一大選，各政黨已展開布局，有意參選市議員新人也逐步表態，國民黨在17個選區中，除了北屯區的陳成添、羅永珍不再連任，各選區的市議員都將參選連任，而北屯因黃健豪當選立委加上陳成添空出兩席，而未來名額再增一席，參選新人輩出，而太平應選4席，但光是國民黨內就至少有3人有意參選，北屯、太平戰況將最激烈。

國民黨下屆的中市議員選舉，因為傳出北屯因人口增加，應選名額從六席增為七席，加上陳成添因當選台中市農會理事長，不再參選，而原為北屯市議員黃健豪當選立委，國民黨等於多空出兩席，加上多一席，國民黨的新人紛紛冒出頭，有被列為盧秀燕子弟、運動局專員吳宗學、江啟臣副院長秘書許育璿、工策會幹事顏建成、北屯區仁和里長張永漢，而國民黨預計提名四席，要繼續連任有沈佑蓮及賴順仁，若是維持提名四席，競爭就相當激烈。

請繼續往下閱讀...

另外，國民黨在東南區市議員原本三席，因羅廷瑋選上立委，並未補選，因此只剩下現任的市議員為李中及林霈涵，但因為下屆東南區可能少一席，應選五席成四席，黨部則是傾向提名二席，據傳有一位里長原本想選，面臨席次減少，便打消念頭。

此外，潭雅神現任市議員羅永珍不再參選連任，傳出改由兒子陳清崧披戰袍。

而太平區市黨部將提名三席，除了現任黃佳恬及賴義鍠會參選連任，另有新人，現任台中市黨部副主委張書華，不過，太平應選四席，本屆是國、民兩黨各兩席，國民黨評估該區是藍大於綠，但是未來若提名三席，藍綠將有一番廝殺。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法