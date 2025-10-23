台南仁德人口增南關線席次拚6席「空屋稅介選」成趣味話題

沙崙綠能科學城周邊房市地產興起熱絡。（記者洪瑞琴攝）

台南市議員選舉區席次可能出現變化！根據現行人口分布，第1選區（大新營區）議員席次可能由現行6席降為5席，而第11選區（南關線）席次則將從5席增為6席，牽動明年的議員選舉布局。地方分析，仁德地區因房產交易熱絡，不乏投資客進駐，加上政府推動「空屋稅」與「房屋稅2.0」政策，也可能促使設籍遷移，掀起「空屋稅介選」的趣味話題。

目前台南市總人口約185萬人，雖未明顯增減，但因各區發展速度不同，人口分布變動明顯。議員席次依據選舉區人口數除以基本人口數後的餘額進行分配，每年人口統計微幅變動，都可能牽動席次重整。

根據今年9月人口數，第1選舉區（後壁、白河、東山、鹽水、新營、柳營區）人口約18萬2000人，較去年同期約減少約2000人；相對地，第11選舉區（仁德、歸仁、關廟、龍崎區）則由去年的18萬2000人增至18萬3000人，出現微幅成長。依餘額分配排序，第11選區有望增為6席，而第1選舉區將減為5席，趨勢已相當明確。

地方人士指出，近年南科外溢效應與歸仁沙崙科學城開發，帶動大樓興起與人口設籍成長，不僅反映居住需求，也有投資客進駐現象。不過部分設籍人口實際未居住，是否能轉化為選舉投票動能仍待觀察。

不過，市府民政局表示，現行議員57席（含原住民），各選舉區議員應選名額依人口變動調整屬法定原則。依《公職人員選舉罷免法》第38條第2項規定，名額計算以投票日前第6個月月底的戶籍人口為準。若台南市第5屆議員選舉訂於明（2026）年11月舉行，將以明年5月底人口統計資料為最終依據。

南市議會下屆第5屆議員選區席次名額可能變動。（記者洪瑞琴攝）

