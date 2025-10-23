公務員退撫未來30年還要給付6267億 今年達高峰

立院國民黨團將「停砍公教年金」列為本會期優先法案，並於20日審查相關修正草案。（資料照）

立院國民黨團將「停砍公教年金」列為本會期優先法案，並於20日審查相關修正草案。不過，根據銓敘部送交立法院報告指出，公務員退撫舊制年資退休金給付未來30年、即114年至143年，政府應給付累計現值約6267億元，其中包含中央政府約3255億元、地方政府約3012億元，並於114年度將達給付最高峰，當年給付額計399億元，之後逐年遞減。

銓敘部指出，公務人員退休撫卹基金第9次精算報告以113年12月31日為精算基準日，具有退撫舊制年資且領取定期給付之公務人員及遺族計20萬1839人，年度平均總所得為24萬2929元；現職人員中具有退撫舊制年資之公務人員計4萬6028人，平均退撫舊制年資為3.7年，平均俸額為4萬7805元。

請繼續往下閱讀...

根據第9次精算報告，以未來30年（114年至143年）為精算區間，政府應給付累計現值為6266億5900萬元，其中包含中央政府應府負擔支出為3254億9千萬元、地方政府3011億6900萬元。

根據精算報告，公務人員退撫舊制年資退休金給付，於114年度將達給付最高峰，當年給付額計399億元，之後逐年遞減，至141年給付首次低於100億元；優惠存款利息給付部分，於114年度將達給付最高峰，當年度給付額計23億元，之後逐年遞減。

依退撫法規定，依退撫法施行前、後計算退撫舊制年資應計給退撫經費之差異，所節省之退撫經費，未來50年合計應挹注退撫基金為5566億元，其中因調降優惠存款影響之金額為1895億元，因調降月退休金影響之金額合計3671億元。

銓敘部指出，公務人員年金改革自107年7月1日起施行，緩和漸進調降公務人員退休所得及優惠存款利率，同時將調降後各級政府每年所節省之退撫經費支出，全數挹注退撫基金，以維持退撫基金財務之永續，進而為公務人員建構出可長可久的完善退撫制度。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法