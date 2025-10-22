為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    強風國家警報發布 邱臣遠PO網稱誤傳遭炎上

    2025/10/22 23:56 記者洪美秀／新竹報導
    強風國家警報。（照片取自社群貼文）

    強風國家警報。（照片取自社群貼文）

    昨晚國家級警報簡訊提醒，新竹地區將有10級風，新竹市代理市長邱臣遠竟在Threads發文稱「國家級警報10級風警報為誤傳」，遭網友炎上，多名市議員也抨擊，邱臣遠的貼文，根本就是自我打臉，因為竹市2天來已發生20起路樹因強勁風勢倒塌事件，其中東門國小旁路樹倒塌，還砸到安親班接送車。

    邱臣遠在Threads發文稱他「收到強風警報後，責成市府團隊立即查證，新竹市與新竹縣區域內，並無偵測到10級強風的情形，氣象監測數據均屬正常。僅苗栗縣雪見測站（泰安）出現10級風情形。判斷本次國家級警報可能是區域設定有誤，導致警報訊息誤傳至竹市」。

    邱臣遠的貼文被網友炎上批評根本是坐在辦公室收簡訊，要邱臣遠出門看看，「市長我不是在撐雨傘是在舉盾牌」。包括市議員鄭美娟、施乃如、廖子齊及黃文政都提到，竹市光是這2天就發生20起路樹因風勢及雨勢倒塌的事件，邱臣遠居然說國家警報是誤傳，根本是不顧市民安全，尤其不該在官方社群宣稱是誤傳。

    廖子齊批，邱臣遠不應僅經由市府團隊了解沒有10級強風，就下斷言「警報誤傳」，這會讓民眾低估可能的災害風險，也傷害民眾對於警報的信任。難道市府跟氣象署確認是不是誤傳，有那麼難嗎？還大肆宣揚特報誤傳？面對災害防救，中央跟地方應通力合作，寧可多做一點防範也要避免毫無準備，更不該輕忽警報功能。

    新竹市東大路行道大樹倒塌壓垮安親班車輛。（照片取自社群貼文）

    新竹市東大路行道大樹倒塌壓垮安親班車輛。（照片取自社群貼文）

    強風國家警報，新竹市代理市長邱臣遠發文稱是誤傳。（照片取自社群貼文）

    強風國家警報，新竹市代理市長邱臣遠發文稱是誤傳。（照片取自社群貼文）

    強風國家警報，新竹市代理市長邱臣遠發文稱是誤傳，遭網友炎上。（照片取自社群貼文）

    強風國家警報，新竹市代理市長邱臣遠發文稱是誤傳，遭網友炎上。（照片取自社群貼文）

    強風國家警報，新竹市代理市長邱臣遠發文稱是誤傳，遭網友炎上。（照片取自社群貼文）

    強風國家警報，新竹市代理市長邱臣遠發文稱是誤傳，遭網友炎上。（照片取自社群貼文）

    強風國家警報，新竹市代理市長邱臣遠發文稱是誤傳，遭網友炎上。（照片取自社群貼文）

    強風國家警報，新竹市代理市長邱臣遠發文稱是誤傳，遭網友炎上。（照片取自社群貼文）

    市區發生多起路樹倒塌事件。（照片取自社群貼文）

    市區發生多起路樹倒塌事件。（照片取自社群貼文）

