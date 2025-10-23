黃國昌爆養狗仔爭議 白營這號人物要他面對：社會觀感不好......

前立委蔡壁如。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近期接連爆出養狗仔、駭客等爭議，但面對指控卻不正面回應。黃國昌先前選民眾黨主席的對手、前立委蔡壁如週三（22日）直言，黃國昌應該面對爭議，不然社會觀感不好。

蔡壁如22日在政論節目《新台灣加油》被問到對於黃國昌陷入「黨駭狗媒一體」醜聞有何看法時，透露2022年、2023年黃國昌還沒加入民眾黨時，她就知道黃國昌有「友人」在揭弊者協會跟一些媒體記者合作，但她稱，如果當時黃國昌沒有黨主席的身分，也沒有立法委員的身分，他做的事情其實跟「事實查核中心」差不多。

接著她說：「但他現在有立委的身分，加上黨主席的身分，做這些事他有沒有犯什麼法？如果有犯法，我們也不用在這邊討論了，應該就是檢調去調查。我沒有想要替黃國昌辯解或怎樣，只是就說長時間以來大家對黃國昌養狗仔這些事情，社會觀感（確實）不好……」

蔡壁如表示，「基本上我個人認為，社會上怎麼看黃國昌，就交給社會去看，有的人觀感不好，或是覺得你犯法，我覺得這都是我們黃主席（自己）要面對的」。

