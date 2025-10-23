為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌爆養狗仔爭議 白營這號人物要他面對：社會觀感不好......

    2025/10/23 00:41 即時新聞／綜合報導
    前立委蔡壁如。（資料照）

    前立委蔡壁如。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近期接連爆出養狗仔、駭客等爭議，但面對指控卻不正面回應。黃國昌先前選民眾黨主席的對手、前立委蔡壁如週三（22日）直言，黃國昌應該面對爭議，不然社會觀感不好。

    蔡壁如22日在政論節目《新台灣加油》被問到對於黃國昌陷入「黨駭狗媒一體」醜聞有何看法時，透露2022年、2023年黃國昌還沒加入民眾黨時，她就知道黃國昌有「友人」在揭弊者協會跟一些媒體記者合作，但她稱，如果當時黃國昌沒有黨主席的身分，也沒有立法委員的身分，他做的事情其實跟「事實查核中心」差不多。

    接著她說：「但他現在有立委的身分，加上黨主席的身分，做這些事他有沒有犯什麼法？如果有犯法，我們也不用在這邊討論了，應該就是檢調去調查。我沒有想要替黃國昌辯解或怎樣，只是就說長時間以來大家對黃國昌養狗仔這些事情，社會觀感（確實）不好……」

    蔡壁如表示，「基本上我個人認為，社會上怎麼看黃國昌，就交給社會去看，有的人觀感不好，或是覺得你犯法，我覺得這都是我們黃主席（自己）要面對的」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播