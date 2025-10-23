為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    自誇台南市長民調40％起跳！ 謝龍介放話：給我做4年讓你懷念40年

    2025/10/23 00:19 即時新聞／綜合報導
    立委謝龍介有意投入明年台南市長選舉。（資料照）

    立委謝龍介有意投入明年台南市長選舉。（資料照）

    2026年地方大選腳步將近，民進黨已著手布局，藍白有意投入的也開始磨拳擦掌。國民黨立委謝龍介週三就喊話台南市民讓他當4年，「你給我4年，我讓你懷念40年！」，結果遭大批網友吐槽。

    謝龍介22日上資深媒體人黃暐瀚主持的節目《下班瀚你聊》接受專訪，談到國民黨新主席鄭麗文的鮮明紅統主張，宣稱不擔心這會影響他在台南的選情，但他相信鄭麗文在主席選舉期間脫口說「要讓台灣人自信說出自己是中國人」、「解放軍圍台是維護治安」、「台灣是中國的一部分」這類發言，與主席上任後的講話會有一些調整，避免外界誤會，後續可期。

    屢次被公督盟評鑑立委表現倒數的謝龍介還誇口稱，目前他在台南的民調支持度「40%起跳」，民進黨不管是陳亭妃還是林俊憲，他都清楚自己的對手是賴清德，到時候綠營一定會大軍壓境，集火台南這個賴清德的本命區。他說，如果當選，只做4年的承諾不變，「你給我4年，我讓你懷念40年！」

    不過網友紛紛吐槽，「他沒對手啦，因為根本選不上」、「不要問我這個台南人在笑什麼？」、「40%？笑死」、「唬爛王」、「當初大罷免也說要罷綠委十席，結果吃個大鴨蛋」、「找蓋仙聽他在吹牛，他根本沒有勝算」、「我聽你在叭噗」。

