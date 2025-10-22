民眾黨為何女粉少？黃國昌子弟兵曝「原因」網炸鍋！

林子宇稱，民眾黨的男性政治人物不敢露，才讓白營這麼少女性支持者。（資料照）

民眾黨又爆性平失言，黃國昌新北服務處2名主任林宇宇和陳怡君，近日宣稱白營支持者女性遠少於男性，是因為黨內男性政治人物太過有偶包（偶像包袱），「該露就要露」，用肉體吸引更多女粉絲。這番發言一出馬上讓網路炸鍋，痛罵物化男性和物化女性同樣可悲！

上週六（18日）黃國昌與三重蘆洲區主任周曉芸聯合服務處成立，當天黃國昌板橋服務處主任林子宇和中永和服務處主任陳怡君替民眾黨「義勇軍」YouTube頻道「小草-艾草」拍攝短影音時，提到民眾黨的支持者比例男性遠遠高於女性，自認為幽默地說「這不就是黃國昌、許甫、李頂立的責任嗎？為什麼我們女生吸引得到男性的選民，男性沒有吸引到女性的選民？」

林子宇和陳怡君接著說說：「有時候該犧牲就要犧牲嘛，該露就要露！你不露，你就沒有政策的牛肉！」

粉專「Mr.柯學先生」分享2人這段談話，傻眼表示「民眾黨到底在講什麼啊？這個黨怎麼盡出一堆奇葩？」網友也紛紛砲轟，「是把自己物化的概念嗎？難怪吸引不到女性」、「物化男性跟物化女性一樣可悲」、「全是一堆自我感覺良好的怪人」、「白癡當有趣，意思是民眾黨男性支持者是被妳們吸引？而不是被黨為台灣的願景及努力嗎？」、「這是在打臉那些說男生物化女性的人嗎？」、「這是啥思維，政壇不是演藝圈好嗎」、「白有很多種，白癡也是一種」。

對此，民眾黨文宣部主任李頂立宣稱，當時她們的對話就是在跟網友輕鬆聊天，一本正經講幹話而已，但被有心人士拿來做惡意解讀。

