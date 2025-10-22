獨家》民進黨彰化縣長提名 4連霸立委陳素月低調報名

民進黨立委陳素月布局問鼎彰化縣長，今（22日）已填妥參選意願表，並低調遞交予中央黨部。（資料照）

2026年地方選舉開打，民進黨彰化縣長提名上演四方會戰，目前包含立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富等人表態角逐。據了解，4連霸立委陳素月早已布局問鼎縣長，今（22日）填妥參選意願表，並低調遞交予中央黨部，力拚突圍出線。

民進黨近期密集盤點全台戰力，針對非執政的直轄市長、縣市長選舉部分，訂定參選意願表達期限，在10月31日下午5時前，有意參選者可以填寫參選意願表，送至中央黨部。民進黨正國會稍早發布聲明，決議支持黃秀芳再次投入彰化縣長初選，而邱建富則因違反決議被除名。

請繼續往下閱讀...

據掌握，黃秀芳已於昨天（21日）率先送出戰帖，邱建富今天則現身中央黨部遞交意願表；與此同時，隸屬民進黨新潮流的陳素月也簽署參選意願，並述明十餘項問政成就及重大建設推動成果。

對此，陳素月接受本報訪問證實，她身為四屆連任的立委，過去四次立委選舉，得票率分別為53.61%、57.24%、53.42%、52.01%，是民進黨在彰化縣得票最穩定的立委；得票率過半，代表不負眾望、服務紮實，為民發聲。

陳素月表示，民眾一直期盼她未來能帶領彰化縣，因此已向中央黨部繳交意願書，她會秉持從政初心，持續努力，竭力爭取成為民進黨彰化縣長提名人。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法