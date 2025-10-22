為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    獨家》民進黨彰化縣長提名 4連霸立委陳素月低調報名

    2025/10/22 21:32 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委陳素月布局問鼎彰化縣長，今（22日）已填妥參選意願表，並低調遞交予中央黨部。（資料照）

    民進黨立委陳素月布局問鼎彰化縣長，今（22日）已填妥參選意願表，並低調遞交予中央黨部。（資料照）

    2026年地方選舉開打，民進黨彰化縣長提名上演四方會戰，目前包含立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富等人表態角逐。據了解，4連霸立委陳素月早已布局問鼎縣長，今（22日）填妥參選意願表，並低調遞交予中央黨部，力拚突圍出線。

    民進黨近期密集盤點全台戰力，針對非執政的直轄市長、縣市長選舉部分，訂定參選意願表達期限，在10月31日下午5時前，有意參選者可以填寫參選意願表，送至中央黨部。民進黨正國會稍早發布聲明，決議支持黃秀芳再次投入彰化縣長初選，而邱建富則因違反決議被除名。

    據掌握，黃秀芳已於昨天（21日）率先送出戰帖，邱建富今天則現身中央黨部遞交意願表；與此同時，隸屬民進黨新潮流的陳素月也簽署參選意願，並述明十餘項問政成就及重大建設推動成果。

    對此，陳素月接受本報訪問證實，她身為四屆連任的立委，過去四次立委選舉，得票率分別為53.61%、57.24%、53.42%、52.01%，是民進黨在彰化縣得票最穩定的立委；得票率過半，代表不負眾望、服務紮實，為民發聲。

    陳素月表示，民眾一直期盼她未來能帶領彰化縣，因此已向中央黨部繳交意願書，她會秉持從政初心，持續努力，竭力爭取成為民進黨彰化縣長提名人。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播