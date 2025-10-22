防非洲豬瘟！北市府組稽查小組 執行市場攤商稽查、肉品溯源

台北市政府今天緊急召開非洲豬瘟跨局處防治應變小組會議。（北市動保處提供）

台中市驚爆非洲豬瘟，台北市政府今（22日）下午5時召開非洲豬瘟應變小組會議，會中成立跨局處聯合稽查小組，執行市場攤商稽查，另亦落實學校午餐肉品溯源，為市民食安把關。

台北市政府今天成立非洲豬瘟跨局處防治應變小組，由林奕華副市長擔任指揮官，動保處表示，台北市除配合中央防範非洲豬瘟政策，林奕華副市長也主動召開跨局處防治應變小組會議，指示市場處、動保處、衛生局、警察局組成跨局處聯合稽查小組，執行市場攤商聯合稽查，教育局也加強落實學校午餐肉品溯源，讓市民能買的安心、吃的安心。環保局也確保家戶廚餘處理量能無虞，讓市民不用擔心。

請繼續往下閱讀...

動保處今日已訪視國立臺灣大學生物資源暨農學院附設農業試驗場及臺北市立動物園，並確保落實豬隻飼養生物安全防護措施，也持續派員查察原私人養豬戶場址皆無復養情形，防堵疫情發生。

北市動保處補充，非洲豬瘟是高度接觸傳染性之惡性豬隻疾病，並不會感染人類，民眾不用過度恐慌，但因病毒也可經由車輛及人員夾帶等途徑傳播，呼籲民眾至疫區國家旅遊或網購時，千萬不要帶含肉製品，避免傳播病毒的風險，且可能因此被查獲違規攜帶豬肉產品入境而裁罰20萬元罰鍰，最高可罰新臺幣100萬元罰鍰。

台北市已於108年全數輔導轄內私人養豬戶全數離牧，並定期派員查訪至今尚無復養情形。民眾都要有非洲豬瘟防疫觀念，全民共同守護台灣豬隻健康，如持有來源不明的可疑肉製品，可主動送交農業部動植物防疫檢疫署各分署處理，若發現疑似非法養豬場，可通報1999市民專線，動保處將立即啟動調查。如想了解更多非洲豬瘟相關資訊，可至中央災害應變中心之「非洲豬瘟資訊專區」（https://asf.aphia.gov.tw/index.php）查閱。

