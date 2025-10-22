北市中高齡者暨高齡者友善企業認證 聯邦銀等79家獲認證

聯邦銀行連二年獲得認證，總經理許維文（右）上台受獎。（記者董冠怡攝）

台北市政府今天舉行「中高齡者暨高齡者友善企業認證」頒獎典禮，聯邦銀行設置管理人才進階班與新世代主管課程，協助員工持續精進，定期辦理CPR實作、失智症認識、睡眠健康講座，強化身心照顧，並於忘年會公開表揚獎勵資深員工，連續2年獲得友善企業認證殊榮，由總經理許維文出席上台受獎。

「中高齡者暨高齡者友善企業認證」頒獎典禮，以產業別區分金融及保險業、批發及零售業等12類。獲證事業單位，包含住宿及餐飲業如王品、國賓大飯店等20家；批發及零售業無印良品等17家；金融及保險業元富證券等11家；醫療保健及社會工作服務業中山醫院等8家；日月亭等其他7家服務業、支援服務業與製造業各4家，如東南旅行社、迪芬尼聲學科技；專業科學及技術服務業如洋聲等3家；北捷等運輸及倉儲業2家，以及遠傳等資通訊傳播、不動產、教育服務業各1家。

勞動部統計，2024年中高齡及高齡勞動力522餘萬人中，就業人數達511餘萬人。聯邦銀行人事部經理李冠鋐表示，中高齡就業已成趨勢，透過硬體改善如電腦螢幕增設放大鏡、更新日光燈提高視覺清晰度，定期舉辦認識失智症、中醫穴位按摩舒壓健康講座，關懷員工身心狀況，同時可以1小時為單位申請家庭照顧假。此外，也從跟其他企業交流獲得啟發，像是員工的子女如欲在平日結婚，可以讓員工當天放假，持續蒐集意見中。

而台北漁產運銷公司連3年獲證，董事長鄭世維說，獲證沒有什麼秘訣，重點是將心比心留住人才；全場計有79家事業單位獲得認證。

台北漁產運銷公司則透過標註「歡迎中高齡求職者」促進就業媒合，外聘講師開設數位基礎課程，增進學習信心和成效，以及職務再設計提升作業便利安全。鄭世維指出，全公司45歲以上佔6成1，批發市場作業性質日夜顛倒，藉由添購電動車減輕搬運負擔、樂齡廁所讓年長者優先使用，員工如有需求可將小孩帶至公司照顧等方式，營造友善職場，讓中高齡員工能夠穩定就業，也回聘退休人士傳承經驗。

台北漁產運銷公司透過營造友善職場，讓中高齡員工能夠穩定就業，也回聘退休人士傳承經驗；右為董事長鄭世維。（記者董冠怡攝）

