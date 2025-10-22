國台辦批製造兩岸對話協商障礙 陸委會：「九二共識」才是障礙

陸委會說，中共堅持預設政治前提，這才是製造兩岸對話協商障礙。（資料照）

中國國台辦發言人朱鳳蓮今天在記者會指稱，不承認「九二共識」是為兩岸對話協商製造障礙。對此，陸委會說，中共堅持預設政治前提，這才是製造兩岸對話協商障礙。

陸委會主委邱垂正昨天在一場國際研討會上說，儘管目前兩岸互動與對話較以往有所降溫，仍然希望雙方能夠在相互尊重、尊嚴、平等基礎上，不設任何政治前提進行對話。對此，朱鳳蓮今天說，所謂「平等對話」是企圖在不承認九二共識情況下恢復兩岸對話協商，改變「兩岸同屬一中」的歷史和法理事實，為兩岸對話協商製造障礙。

陸委會則強調，政府兩岸政策立場一貫，不卑不亢、維持現狀，中華民國是主權獨立國家，中華民國與中華人民共和國「互不隸屬」才是客觀事實與台海現狀。

陸委會提到，2015年「馬習會」後，國民黨指稱九二共識是兩岸間「通關密語」；不過中共在2019年1月2日宣布「習五條」，提出「一國兩制台灣方案」，將九二共識重新定義為「兩岸同屬一中，共謀國家統一的九二共識」。

陸委會強調，中共採取「三位一體」對台政策（一中原則、九二共識、一國兩制），最終目標在消滅中華民國、併吞台灣、推進統一，沒有中華民國的生存空間，這已被台灣主流民意堅決反對。

陸委會說，中共堅持預設政治前提，不願對於攸關兩岸民眾福祉的具體問題溝通，這才是製造兩岸對話協商障礙。最新民調與長期調查顯示，大多數民眾不能接受中共拋出的政治前提。

陸委會呼籲，中共應放棄僵化的政治思維與對台複合性施壓，務實地面對台灣主流民意，與台灣的合法民選政府透過不設前提的溝通對話，共同承擔維護台海和平穩定責任。

