踢鐵板！國台辦開臉書僅600餘人追蹤 文章被灌爆遠超按讚數

國台辦在臉書開設官方帳號踢鐵板，累計只有600多人追蹤，且網友灌爆的留言數遠超按讚數。（圖翻攝自國台辦發言人臉書）

中國國台辦發言人朱鳳蓮今天（22日）在例行記者會上證實，他們已於臉書開設「國務院台辦發言人」帳號，企圖直接對台灣網友進行統戰。不過帳號昨（21日）開設至今，成績慘澹，截至今晚8點30分只有664名追蹤者，且每篇文章網友湧入灌爆的留言數遠超按讚數！

為加強對台統戰，國台辦公開「帶頭翻牆」到臉書開設官方帳號，昨天下午3點發布第1篇文，宣布國台辦「Facebook帳號上線啦」，接著今天連發4篇文，內容分別是朱鳳連證實開設官方帳號、「台灣光復80周年大會」邀請「台灣同胞」出席、中國國家主席習近平為國共兩黨和兩岸關係「指明方向」以及宣稱要和國民黨「加強高層往來」。

不過國台辦想對台灣鄉民直接進行統戰的企圖慘踢鐵板，大批網友灌爆國台辦臉書，在其貼文底下留下「台灣是台灣，不屬於中華人民共和國」、「台灣中國一邊一國」、「中華民國才是正統中國」、「中國是台灣最大的離島」、「我們不要當韭菜」、「台灣沒人想進器官捐獻庫」等訊息，還有人狂刷近期掀兩岸網友關注的于朦朧墜樓案，質問中國政府何時要立案調查，有的人甚至PO出嘲諷習近平等梗圖。

國台辦起初狂刪留言，但台灣網友們「戰力」驚人，繼續灌爆敏感訊息，國台辦似乎已經放棄不刪了。而且截至今晚8點30分，時間過去1天多，國台辦官方臉書只有664名追蹤者，每篇貼文都是嘲諷留言遠超按讚數，讚數也是「按怒」的人居多。

