館長響應赴中紀念「台灣光復」 陸委會籲遵守兩岸規範勿前往

台灣光復80週年將屆，北京將邀請台灣政黨人士、統派組織赴中參加紀念活動，台灣網紅「館長」陳之漢昨表示將於25日起到北京、東北、廈門。中國國台辦發言人朱鳳蓮今（22）日表示，「歡迎台灣同胞以各種方式和大陸同胞共同銘記歷史、緬懷先烈，共享做堂堂正正中國人的自豪和尊嚴。」對此，陸委會重申，明令禁止公職人員參加，呼籲政黨、個人等遵守兩岸規範，勿前往參加。

朱鳳蓮說，我們歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞來北京、來中國各地走走看看，進行各種文化體驗、科技體驗、生活體驗，談交流、談合作、談未來，用各種方式發現中國、瞭解中國、喜歡中國，與更多朋友分享見聞、分享機遇。

朱鳳蓮稱，紀念大會將邀請包括台灣同胞在內的各界代表人士出席，「我們也歡迎台灣同胞以各種方式和大陸同胞共同銘記歷史、緬懷先烈，共享做堂堂正正中國人的自豪和尊嚴。」

對此，陸委會表示，今年恰逢二戰結束80週年，也是古寧頭戰役勝利76週年，當年軍民團結一致，成功抵抗共軍，才有現在的自由民主，「反抗侵略者併吞、捍衛民主自由」才是相關紀念活動應有的真正意涵。

陸委會重申，政府明令禁止中央與地方公職人員參加中共主導的涉及「台灣光復」活動；呼籲政黨、法人、人民團體或個別人士遵守兩岸規範，勿參加對岸主導相關活動，「期盼全體國人團結一致，共同捍衛國家主權尊嚴與台灣民主自由」。

