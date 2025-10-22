避答非洲豬瘟 盧秀燕竟要記者多報導「購物節」 周軒怒：太噁心！

台中市長盧秀燕。（資料照）

台中爆發非洲豬瘟，害台灣7年防疫破功。沒想到危機當頭，市長盧秀燕卻缺席非洲豬瘟說明記者會，並出現在購物節宣傳記者會，遭外界砲轟。扯的是，當被問到非洲豬瘟時盧秀燕竟避答，還要記者多報導購物節。對此，政治工作者周軒怒斥：「怎麼會這麼噁心啊？」

周軒今天（22日）在臉書發文，「我覺得盧秀燕真的很扯。今天下午1點20分，台中市政府關於境內養豬場驗出非洲豬瘟病毒陽性的記者會，她不自己主持，叫副市長去開。今天下午2點，台中市政府購物節啟動記者會，盧秀燕就自己上場了。」

「記者當然問盧秀燕關於台中市非洲豬瘟的問題，盧秀燕居然回答『謝謝，剛剛記者會都已經有說明了，請大家多報導購物節拚經濟』……台中市的豬農跟全台灣的攤商豬肉經銷業者，甚至還有各地餐飲小吃，都因為台中這次出事，『經濟』受到影響了。你盧秀燕不自己開非洲豬瘟記者會，親自說明就已經很失職了，居然還要記者『多報購物節拚經濟』？」

最後周軒怒批，「怎麼會這麼噁心啊？你的購物節是經濟，豬農跟小吃攤商的經濟在哪裡？」網友也紛紛砲轟，「不就跟徐榛蔚一樣」、「藍營執政縣市都是這個樣」、「她搞台灣豬也不是第一次了，沒在怕啦」、「經濟都被她拖垮了還叫人家拚」、「突然的發現最難的工作是副市長？看看花蓮、台北、台中……」、「起手式都是叫副市長頂」、「有這種市長有夠悲哀！」

