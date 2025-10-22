民進黨提名參選宜蘭縣長 律師林國漳承諾重現宜蘭幸福光榮

律師林國漳通過民進黨提名參選宜蘭縣長，承諾重現宜蘭幸福光榮。（民進黨宜蘭縣黨部提供）

民進黨今天完成首波縣市長提名，包括宜蘭縣長參選人林國漳、台東縣長參選人陳瑩、嘉義市長參選人王美惠以及台中市長參選人何欣純。兼任黨主席的總統賴清德，肯定他們長期深耕地方，都是卓越人才。林國漳也當場承諾，會重現宜蘭幸福光榮。

賴清德說，建請徵召提名的4個縣市長候選人，有3位是傑出國會戰將，包括立委何欣純、陳瑩、王美惠，以及一位備受推崇的法律人林國漳，他們都是勇於承擔、扎根地方的優秀人才，已經捲起袖子準備為家鄉打拚，帶領地方迎向更好的未來。

請繼續往下閱讀...

他說，不論是今天討論議決的4位提名候選人，還是未來提名的人選，都希望能夠加倍努力、勤走地方，了解人民所需，提出開創地方新局政策，來獲得選民最大支持。

對於提名林國漳參選宜蘭縣長，賴清德也寄予厚望，表示林國漳取得律師執照後回到故鄉服務，長期投入公益及文化工作，也參與縣政府各項義務職務，對地方高度投入，一定能夠承接與中央合作的重任，攜手中央帶動宜蘭發展。

林國漳說，自己是土生土長、在地深耕50年的宜蘭人，擁有宜蘭縣府各局處擔任委員經驗，歷練橫跨建設、勞工、衛生、民政、文化等領域，對政府運作非常熟稔。宜蘭將迎來高鐵，在改變的關鍵時刻，宜蘭需要更有遠見的縣長，讓宜蘭更好，承諾會重現宜蘭的幸福與光榮感。

兼任民進黨黨主席的總統賴清德（中），率被提名的宜蘭縣長參選人林國漳（右起）、台中市長參選人何欣純、台東縣長參選人陳瑩、嘉義市長參選人王美惠等4名戰將亮相。（民進黨宜蘭縣黨部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法