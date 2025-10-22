每月都有台灣人被抓！海基會披露駭人事實 「這些教友」勿去中國

我官方機構掌握，有台灣人入境中國被指控以旅遊為名，散布並發展一貫道組織，遭中共扣留偵訊多天。 （法新社檔案照）

海基會祕書長羅文嘉今天（22日）在社群揭露今年1月至今，台灣民眾因宗教原因被中國公安逮捕監禁的案例，呼籲國人千萬別信中共為了統戰所稱的「宗教交流」，強調「沒有宗教自由怎麼會有宗教交流？」

羅文嘉在臉書發文，「去年10月，有3位台灣一貫道長者，在中國廣東因為聚會讀經被捕，已經1年仍被拘禁。今年起幾乎每個月都有台灣人，因為宗教原因被中國公安逮捕監禁。1月份1對夫妻在福建被抓（統一教信徒）。2月份1位女性在廣西旅遊時被抓（一貫道信徒）。3月份1位女性去福建探親被捕（統一教信徒）。5月份1位男性在廣東被抓（一貫道信徒）。6月份1對夫妻在廣東被抓（一貫道信徒）。8月份1位男性去吉林旅遊訪友被抓（一貫道信徒）。9月份1位女性台商在上海被抓（一貫道信徒）。10月份，一位女性陸配在海南被抓（一貫道信徒）。」

他直言，「中共是無神論者，對任何宗教活動、信仰、組織，管理嚴厲、嚴格，因為信仰跟組織，對政權維護充滿風險。中國原本的『刑法』、『宗教事務條例』、『宗教教職人員管理辦法』、『互聯網宗教信息服務管理辦法』，對宗教管制即非常嚴苛。今年又新公布了『境內外國人宗教活動管理規定實施細則』與『宗教教職人員網路行為規範』，不只限制中國公民，包含在中國境內的外國人也要管。而且不只是管實體活動，包含網路上的文字、圖片、直播、影片等所有行為都要管。他們跟我們不一樣。民主社會跟極權社會差很大。」

羅文嘉接著說：「為了生命安全與信仰自由，海基會很嚴肅提醒國人，一貫道的信眾與道親不要前往中國，不管是旅遊訪友探親經商工作都要避免，更不要講是宗教活動與聚會。也許你認為應該沒問題，但真實案例與中國法令規定，在在說明很危險！其他宗教信仰與相關活動，仍然存在可能風險。」他最後還酸，「沒有宗教自由怎麼會有宗教交流？不要輕信謊言與誤踩陷阱！」

海基會祕書長羅文嘉。（資料照）

