    首頁 > 政治

    不敵人海戰術!臉書遭台灣網友「敏感留言」灌爆 國台辦刪不完放棄了

    2025/10/22 19:15 即時新聞／綜合報導
    國台辦臉書留言數爆增，「刪不勝刪」下疑已停止刪除留言。（取自國台辦臉書）

    國台辦臉書留言數爆增，「刪不勝刪」下疑已停止刪除留言。（取自國台辦臉書）

    中國國台辦發言人朱鳳蓮今（22日）在例行記者會宣布，在臉書開設「國務院台辦發言人帳號」。大量網友貼出惡搞中國領導人習近平迷因，及六四天安門事件相關照片；還有大量台灣網友狂問「于朦朧案」進度，不過立刻遭刪除。根據本報觀察，隨著越來越多網友前往留言，國台辦「刪不勝刪」，現在疑似已暫時停止刪除留言。

    國台辦宣布成立臉書帳號，消息傳出後，引發大量網友朝聖，前往留言貼出六四天安門坦克車照片、習近平的迷因等貼圖，更有大量網友狂問「于朦朧疑案」。另外，也有網友笑問國台辦為什麼要「帶頭翻牆」。不過，根據本報觀察，這些留言大多在1分鐘內，就會立刻被管理員刪除。

    然而，國台辦「刪留言」行為曝光後，激起更多台灣網友的興趣，有大量網友前往粉專瘋狂留言，國台辦疑似「刪除速度」完全跟不上網友留言速度，已經有大量「習包子」、「于朦朧」相關評論、貼圖存活超過一小時。

    本來國台辦第1篇發文，留言數都被控制在2、300則左右，現在已爆增到1000則，而其他貼文現在也都有數百則到最高2700則留言，且大多數都是台灣網友的「自由言論」攻擊，國台辦管理員疑似已經放棄。

