    首頁 > 政治

    非洲豬瘟邊境防疫升級 卓揆：包裹行李增加人工開箱查驗

    2025/10/22 18:56 記者鍾麗華／台北報導
    行政院長卓榮泰召集主持「非洲豬瘟中央災害應變中心」會議，行政院發言人李慧芝會後轉述，卓揆強調，防疫是一場戰役，台灣絕不能輸。（記者鍾麗華攝）

    行政院長卓榮泰召集主持「非洲豬瘟中央災害應變中心」會議，行政院發言人李慧芝會後轉述，卓揆強調，防疫是一場戰役，台灣絕不能輸。（記者鍾麗華攝）

    農業部今緊急公布台中出現非洲豬瘟病毒陽性反應案例，行政院長卓榮泰下午召集主持「非洲豬瘟中央災害應變中心」會議，行政院發言人李慧芝會後轉述，卓揆指示全面加強邊境防線，包裹與旅客行李維持100%的X光檢查，並提升人工開箱查驗量能及海巡走私查緝。

    李慧芝轉述，卓揆強調，防疫是一場戰役，台灣絕不能輸。卓榮泰指出，已要求各部會強化「邊境管制」，所有入境包裹及旅客行李將持續維持百分之百X光檢查，並擴大人工開箱查驗範圍，同步加強港口與機場宣導「旅客切勿違規攜帶肉品」。海巡署則將針對漁船與港埠加強走私查緝，從源頭防止疫情輸入。

    農業部長陳駿季表示，首例案例須經病毒株分離與基因定序後方能確認，約需一至兩週。不過政府不會等待最終結果，會先以最高規格啟動防疫。自今日中午起，全國豬隻禁運、禁宰5天，並同步暫停廚餘養豬，以防止疫情擴散。他也提到，初步疫調顯示，該案場及周邊豬場均未發現異常，研判為單一場事件。農業部已於防檢署中區分署設立前進應變所，統籌中央與地方的防疫協調，15日內將完成溯源與採樣調查。

    對於外界質疑「台中梧棲區案場疫調進度太晚」，陳駿季解釋，目前掌握的僅是防檢署與台中市動保處的時序性紀錄，細節仍待疫調釐清，暫無法判定地方政府當時是否有其他作為，後續將查明各階段處理時程與通報流程。

