缺席非洲豬瘟記者會 盧秀燕跑去宣傳購物節挨轟「徐榛蔚第二」

台中養豬場爆發非洲豬瘟，引起國人關心。今日下午1時20分，台中市副市長黃國榮邀集相關單位召開記者會說明，卻不見市長盧秀燕。對此，立委吳思瑤指出，與記者會時隔半小時後，盧秀燕本人出現在購物節宣傳記者會上。她也痛批：「盧秀燕當市長就只會購物節？盧秀燕就是第二個徐榛蔚！」

吳思瑤今日在臉書發文表示，今天下午盧秀燕缺席中市府非洲豬瘟說明記者會，但時隔半小時，「盧市長本人出現在購物節宣傳記者會。」她痛批：「副首長真是最佳替身！讓我想起花蓮堰塞湖釀災當下，人在國外理由也是宣傳觀光的徐榛蔚，也是凡事都問副縣長！」

吳思瑤還指出，當媒體在購物節記者會中，詢問盧秀燕非洲豬瘟相關議題時，盧竟回「副市長已經說明，請大家多報導購物節！拚經濟！」吳思瑤對此大罵：「開什麼玩笑？為了防堵疫情擴散，行政院大動作成立前進應變所，農業部都進駐台中指揮了。市長人咧？半小時之隔，盧秀燕不主持豬瘟記者會，推副市長擋子彈，完全事不關己？在盧秀燕眼中，攸關全台養豬產業肉品供應，就不是經濟嗎？」

「盧秀燕就是徐榛蔚第二！」吳思瑤說，盧秀燕當政七年，年年辦購物節，預算從3億暴增至4億。盧秀燕本人代言購物節，宣傳費暴增150%。她質疑，這跟一天前徐榛蔚花大錢買報紙廣告，置入宣傳大幅報導縣府救災新聞，引發譁然有什麼不同？「只會花公帑擦脂抹粉，不都一個樣？」

針對爆發非洲豬瘟，中市府今日下午1時20分召開記者會說明，由於2點剛好是市長盧秀燕邀請多位外國使節及商圈主委召開購物節記者會，會後盧秀燕受訪表示，「剛剛的記者會有說明，請大家多報導購物節，一起拚經濟。」

