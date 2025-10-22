被民進黨正國會開鍘！邱建富下戰帖：我非常有機會當選彰化縣長

前彰化市長邱建富今天現身民進黨中央黨部，並強調自己非常有機會當選彰化縣長。（記者陳政宇攝）

民進黨正國會宣布，推舉黨籍立委黃秀芳再次投入民進黨彰化縣長初選，而前彰化市長邱建富違反決議被除名。不過，邱今日（22）下午現身民進黨中央黨部遞交參選意願表，並強調彰化縣過去徵召必定慘敗，而他能獲得各黨派支持，非常有機會當選。

2026地方選舉的戰火已在綠營點燃，邱建富在中央黨部受訪表示，2026彰化縣長選舉，民進黨非常有機會贏回政權；但前提是，必須要團結、經過民調選出最強候選人，才能取得共識、才能贏，因為彰化縣選舉，過去只要是用徵召必定慘敗、經過初選必定勝選。

面對正國會的除名處分，邱建富說，感謝正國會這5年來的合作，配合很多議題，若與國民黨立委謝衣鳯對比民調，確實是黃秀芳最強，但4位綠營人選互比方面，據建國科大民調中心的結果顯示自己最強，若與國民黨目前唯一表態的人選洪榮章相比，也是自己最強。

邱建富表示，他原先與系統協調，但正國會有自己的看法，於是回歸民意，他以爭取民進黨的提名為目標，民意也希望他出來服務；過去擔任9年彰化市長，行政能力與績效都好，只要獲得提名，他有把握一定勝選。

至於正國會決議支持黃秀芳參加黨內初選，邱建富透露，這其實在去年底就設定了，彰化有辦新人參政的廟口開講，自己被認為口才不錯而受邀助講，但因現在沒有公職、需要開拓知名度，是在這樣的狀況下助講，各黨派要支持他參選彰化縣長，都樂觀其成，代表有開拓票源能力。

邱建富進一步說明，彰化市的綠營基本盤是3成、國民黨7成，自己能夠翻轉且連任，拿到58%選票，代表能夠拿到近3成非綠選票，這是他的優勢及特點，若他有機會出來，就能獲得各黨派支持，非常有機會當選。

