台中爆非洲豬瘟！國民黨又甩鍋中央 他直言：戰犯就是盧秀燕！

台中爆首例非洲豬瘟，張之豪痛批盧秀燕是戰犯。（資料照）

台中梧棲爆發首例非洲豬瘟案例，其他縣市擔心疫情擴散，紛紛啟動應變措施。民進黨基隆市議員張之豪跳出來痛批，國民黨基隆市立委林沛祥今天（22日）還要大家「不要找戰犯」，但大家要知道，稽查的責任就是台中市政府，因為盧秀燕的無能，害台灣7年防疫成績破功，台灣「非疫區」地位恐怕是沒了，戰犯就是盧秀燕！

張之豪今傍晚在臉書發文，列出台中爆出非洲豬瘟時間線，「台中梧棲這個養豬場，從10月10日，就有豬隻死亡。10月14日，台中市府前往訪視，沒有採樣就離開。10月20日，已有大量豬隻死亡。10月21日，近中午，台中市府才把採檢送到中央檢驗。10月21日，傍晚，中央檢驗報告出爐，陽性。」

他接著質問，「以上這些時間，台中市府在幹嘛？盧秀燕市長在打鼓，在接待國民黨主席候選人，就是沒有處理豬瘟爆發。從第一隻豬死亡，到第一個檢體從台中市送到中央，中間隔了11天，這11天可以做很多事，但是盧秀燕什麼都沒做。」

「今天下午，國民黨黨團緊急召開記者會，主持人還是我們基隆的林沛祥委員。林沛祥開宗明義就要大家『不要找戰犯』，才說完，就說『是中央沒有禁止用廚餘養豬』。然而，林沛祥等人沒說的是，若全國各縣市都有養豬場用廚餘養豬，為什麼只有台中爆發疫情？」

張之豪表示，「因為，現行規定分大養豬場與小養豬場。超過199頭豬以上，規模夠大，政府就規定要裝『廚餘蒸煮設備』，高溫殺菌，才能餵。低於199頭豬以下，小型養豬場，一律餵飼料，不准餵廚餘。為何廚餘不能完全禁止？因為一旦廚餘全面禁止，各縣市的環保局都會面臨新問題：大量廚餘無法處理。」

「我們甚至可以加問：各縣市政府蓋了多少廚餘回收場？總量可覆蓋多少？因此，折衷方案，就是地方政府必須要定期稽查。『定期稽查』有使用廚餘的養豬場，廚餘有沒有符合政府規範蒸煮殺菌，是地方政府農業主管單位的例行工作。養豬場，從台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東，都有。只有台中出事，為什麼？」

最後張之豪直言，「稽查的責任，就是台中市政府，國民黨要大家『不要找戰犯』的意思，是『不要說出戰犯就是盧秀燕』。盧秀燕沒選國民黨主席，就是因為她自己說，她要把市長做好。但她現在證明，她連市長也做不好。台灣努力把豬瘟拔針，蘇貞昌院長、陳吉仲部長鞠躬盡瘁之下，成為非疫區。盧秀燕的無能，非疫區恐怕是沒了，戰犯就是盧秀燕！」

