    政治

    接見世總新任總會長 外交部次長陳明祺：盼台商續助推動外交

    2025/10/22 18:37 記者黃靖媗／台北報導
    外交部次長陳明祺22日接見世總第32屆總會長熊強生等6人。（外交部提供）

    外交部次長陳明祺今（22）日接見「世界台灣商會聯合總會」（世總）第32屆總會長熊強生等6人。陳明祺表示，台商是我國國力的延伸，希望台商持續協助外交部及駐外館處推動外交工作。

    陳明祺今日與世總第32屆總會長熊強生、國策顧問暨亞洲台灣商會聯合總會名譽總會長林凱民、亞洲台灣商會聯合總會名譽總會長陳五福、北美洲台灣商會聯合總會名譽總會長陳世修、中南美洲台灣商會聯合總會名譽總會長張崇斌及台北辦事處主任林渭德等一行6人會晤。

    陳明祺表示，歡迎熊強生來訪及祝賀其就任世總第32屆總會長，並說，外交部正積極推動經濟外交，台商是我國國力的延伸，希望持續支持並協助外交部及駐外館處推動外交工作。

    熊強生則感謝外交部接待，並肯定外交部推動國人免簽證待遇政策是我國國力具體展現，也鼓勵外交部善用台灣經貿優勢，強化與各國合作。

    外交部說明，世總的台商網絡遍佈全球77個國家與地區，共有174個地區商會，含括約4萬家台商企業。

