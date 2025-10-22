為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中市爆非洲豬瘟、盧秀燕忙出席購物節 議員：放錯重點令人錯愕

    2025/10/22 18:41 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，市長盧秀燕未坐鎮、卻出席購物節行銷活動遭批。（記者廖耀東攝）

    台中市梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，市長盧秀燕未坐鎮、卻出席購物節行銷活動遭批。（記者廖耀東攝）

    台中養豬場爆發非洲豬瘟，多位民進黨市議員痛批，今年初藍白兩黨就在立法院將農業部的媒宣費「非洲豬瘟防疫宣導」大砍，當時農業部就認為不宜；現今爆發非洲豬瘟，而台中市政府花大錢在辦理購物節宣傳，市長盧秀燕在危機當頭未親自坐鎮、安撫民心，反而出席購物節行銷活動，令人錯愕。

    民進黨市議員陳雅惠指出，台中爆發非洲豬瘟，防疫刻不容緩，市府從10日豬隻死亡到20日才採樣送驗，延誤10天，顯示通報機制鬆散、反應遲鈍；此時市長卻忙著拚經濟，完全忽視公共安全的重要性。

    她更痛批盧秀燕危機當頭未親自坐鎮、安撫民心，反而出席購物節行銷活動，邀請外國使節宣傳經濟，讓市民錯愕，市長應該在第一時間面對問題、主導防疫，這起事件凸顯市府治理價值錯置，也讓市民不禁質疑，在盧市府眼中，究竟是城市行銷比較重要，還是市民的防疫安全比較重要？

    民進黨議員張芬郁表示，今年初，藍白立委大砍行政院預算，其中一項邊境防疫預算就被大砍，農業部認為不宜、會影響防疫，但藍白立委還是統刪了農業部動植物防檢署一般事務費10%及媒宣費60%；現今台中市爆發非洲豬瘟，購物節的宣傳費編了高達1000多萬，防疫宣傳卻不力，令人不滿。痛批市府宣傳方面的預算根本用錯地方。

    民進黨議員黃守達指出，盧市府每年編列數億元舉辦購物節，口口聲聲要打造「慶典之城」，如今非洲豬瘟疫情在台中引發恐慌，造成民心不安、信任動搖，市府卻仍沉迷於辦活動、拚聲量，完全放錯重點，與其每年砸大錢作秀，不如將預算挹注到第一線防疫與稽查人力，守護市民安全，才是市政應有的優先順序。

