    首頁 > 政治

    鄭麗文抱怨賴清德只送花籃 王世堅：哪有收禮的在嫌禮不夠？

    2025/10/22 18:24 記者陳政宇／台北報導
    對於鄭麗文抱怨賴清德只送花籃一事，民進黨立委王世堅今（22日）反駁說，哪有收禮的人在嫌送的禮不夠？（記者陳政宇攝）

    鄭麗文當選國民黨主席，兼任民進黨主席的總統賴清德贈送「高票當選」花籃、但未發賀電；鄭麗文抱怨賴「沒格局」、「是台灣的悲哀」。對此，民進黨立委王世堅今（22日）表示，哪有收禮的人在嫌送的禮不夠？心意最重要，希望鄭好好把握該做的事，談這些小枝小節很不好。

    王世堅今天出席民進黨中執會前受訪表示，賴清德總統國事如麻，國內有這麼多政黨，不一定每個政黨都會顧到那麼仔細，心意到了就好，有送花就代表一切，代表對在野黨的祝福，希望鄭麗文好好把握這時候去做該做的事，不要談這些小枝小節。

    王世堅問，哪有收禮的人在嫌別人送的禮不夠？怎麼可以這樣？心意最重要，一張卡片也是心意，更何況是一盆花，這已經是很具體的；賴清德身為執政黨主席，已展現最大的誠意跟善意，那盆花就代表了一切，希望鄭麗文能雍容大度，別在小枝小節上爭論計較，這樣很不好。

    媒體追問，會否擔心在野黨談聯合政府、要下架民進黨？王世堅回應，他們當然可以有口號，但不是嘴巴怎麼講、就會怎麼樣實現，人民都有眼睛在看。王強調，雖然執政黨最近滿意度不高，但仍堅持在做對的事，當然也會有做錯的，不必要狠話講來講去。

