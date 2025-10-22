為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    聘僱暴增、政務人員膨脹？ 人事總處澄清：用人均符總員額法

    2025/10/22 18:18 記者鍾麗華／台北報導
    行政院人事行政總處指出，政府用人均符合中央政府機關總員額法之員額管理規範。（資料照）

    媒體評論指「中央政府人力崩壞、聘僱暴增、政務膨脹與酬庸橫行」，行政院人事行政總處澄清指出，115年中央政府機關總預算案所列聘僱人數為1萬6375人，非報導所稱達4萬人，且聘僱人員進用比率分別為4.7％及3.8％，整體均未超過職員5％，政府用人均符合中央政府機關總員額法之員額管理規範。

    人事總處說明，近10年中央政府機關聘僱淨增599人，僅占總數比率0.2％，若以明年度來看，職員預算員額占總數比率近88％，相比近10年增加2713人，占比1.1％，報導所稱「聘僱取代常任職務」與事實不符。

    人事總處指出，聘僱人員近年增加的原因是為辦理專業性、特殊性業務，如AI智慧政府建置、辦理打詐等業務進用法官助理、食安稽核、文資保存等，以及因應新設機關或行政法人籌備、階段性任務需要，如毒品檢驗、資訊系統建置初期、個人資料保護委員會籌備處等。

    人事總處強調，報導所稱新增政務及涉密聘僱人員約1千人，並非屬額外新增員額或職務，而係政府為強化國家安全，精進特殊查核機制，就各部會將政務人員、幕僚長層級以上人員，及於其辦公室任職之所有「現職人員」（包含公務人員、機要人員、聘僱人員、約用人員、借調或支援人員、技工、工友、專責駕駛、安全警衛或勞務承攬派駐人員等）納入特殊查核範圍，僅是加強現職人員查核。

    人事總處表示，中央三級機關首長以常務、政務雙軌進用方式現行僅有7個，並非報載所稱增加20多名，且現行雙軌進用之規定均係經過立法院審議通過。因此，報導所稱「中央政府政務人員數量大量膨脹」的說法，並不符合事實。

    人事總處強調，未來仍將透過員額評鑑，促請機關釐定既有組織分工、業務辦理方式、人力配置之合理性，並持續推動工作流程簡化、資訊化、去任務化，與通盤審視階段性任務及聘僱業務計畫完成情形，要求機關確實按業務消長，滾動檢討現有聘僱人員之進用。

