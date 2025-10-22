台中爆非洲豬瘟！何欣純：在野黨亂刪預算活生生例子

立委何欣純直言，在野黨當時亂刪預算，現在就是活生生的一個例子。（記者田裕華攝）

台中市爆發非洲豬瘟疫情，而藍白立委今年初大砍農業部防檢署6成防疫宣導經費，引發質疑。對此，代表民進黨參選台中市長的立委何欣純今（22日）直言，在野黨當時亂刪預算，是否經過仔細評估、有沒有講道理，現在就是活生生的一個例子。

農業部今說明，該案場豬隻10日開始死亡，獸醫師懷疑感染投藥治療，防檢署的化製系統偵測到豬隻死亡數異常，14日台中市動保處派員訪視卻未採樣，直到豬隻更大量死亡後，才於20日採樣送檢。

請繼續往下閱讀...

何欣純出席民進黨中央提名記者會時受訪表示，她第一時間就致電農業部長陳駿季，陳也指派檢疫系統的同仁第一時間趕到台中；中央地方一起協力合作，在第一時間阻止疫情擴散，是最重要的一件事。

何欣純續指，接著必須通力合作溯源，在檢疫過程中盤點，到底在哪個環節出了錯？把防疫破口即時彌補、補正起來；第三、豬肉牽涉民生，且關係到養豬產業千億產能，後續農業部、中央跟地方一定要好好來因應。

針對外界質疑防疫宣導經費被大砍，何欣純也說，在野黨當時亂刪預算，是否經過仔細評估、有沒有講道理，現在就是活生生的一個例子；相信國人是有眼睛的、是有智慧去判斷，農業部防檢相關的媒宣預算，能夠讓養豬業者、產業界、國人，大家同心協力好好守住疫情，這一道防線是最重要的，現在國人終於知道了。

