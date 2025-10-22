曝民進黨內部民調 徐國勇：2026選戰一定會贏

民進黨今召開記者會，正式提名立委王美惠參選嘉義市長、立委陳瑩選台東縣長、立委何欣純選台中市長、宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳選宜蘭縣長。（記者田裕華攝）

2026選戰鳴槍起跑，兼任民進黨選對會召集人的秘書長徐國勇今（22日）透露民進黨內部民調，強調民進黨有信心，在2026就只有一個字，「我們一定會贏」。被問及是否參選台北市長，徐表示，民進黨不缺候選人，要找一位最適合、最能夠贏得選舉的人選。

民進黨今天下午召開台東、宜蘭、嘉義、台中縣市長提名記者會。徐國勇會後受訪時，媒體關切民進黨民調低迷，且國民黨準主席鄭麗文曾宣示2026要光復高雄、台南。

對此，徐國勇表示，民進黨支持者在7月26日以後有一點信心渙散，但現在全部都回來了；自從他8月25日上任秘書長後，民進黨的民調已經上來，政黨民調也贏國民黨，且領先相當程度。

徐進一步說明，根據民進黨內部民調，總統滿意度上升4.5%、不滿意度降低3.5%，差距有8%，上禮拜又上升1.5%，「民進黨有信心，在2026就只有一個字，我們一定會『贏』」。

針對選戰策略，徐國勇說，民進黨會因應各種形式，自以前到現在都不斷創新、跟人民站在一起，民進黨每次選舉的節奏和方法都一定是跟人民站在一起。他重申，「我們一定會贏」。

至於傳出黨內推薦參選台北市長？徐國勇則回應，選對會正在徵詢、討論台北市長人選，民進黨不缺候選人，而是要找一位最適合、最能夠贏得選舉的候選人；他感謝大家點名，但暫時不必提到他，因為他是選對會召集人，最後仍須經過選對會、黨主席在中執會提出通過，未來也會慢慢讓大家知道有哪幾個人被討論。

民進黨秘書長徐國勇。（資料照）

