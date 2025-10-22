鄭麗文怨賴清德只送花籃 徐國勇：江啟臣也未收到中共賀電

民進黨秘書長徐國勇。（資料照）

鄭麗文當選國民黨主席，兼任民進黨主席的總統賴清德贈送「高票當選」花籃、但未發賀電；鄭麗文抱怨賴「沒格局」、「是台灣的悲哀」。對此，民進黨秘書長徐國勇今（22日）反批，國民黨前主席江啟臣，當年也未收到中國共產黨的賀電，呼籲鄭麗文先回頭罵共產黨，「我笑她不敢」。

民進黨今天下午召開台東、宜蘭、嘉義、台中縣市長提名記者會。徐國勇會後受訪時，被問及鄭麗文對賀電及花籃的相關說法。

「我相信她會繼續悲哀下去！」徐國勇表示，民進黨第一時間就給了兩個期盼、一個提醒，而卓榮泰當選民進黨主席時，國民黨也是用「期盼」兩字當作賀電，國民黨憑什麼說沒有？

徐國勇說，每位當選國民黨主席的人都有收到中共賀電，唯獨江啟臣沒有收到，鄭麗文是否該回頭罵一下中國共產黨？為什麼不敢罵？請先回頭罵完共產黨，才有資格說沒有賀電，但「我笑她不敢」。

民進黨今召開記者會，正式提名立委王美惠參選嘉義市長、立委陳瑩選台東縣長、立委何欣純選台中市長、宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳選宜蘭縣長。（記者田裕華攝）

