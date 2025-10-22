為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文怨賴清德只送花籃 徐國勇：江啟臣也未收到中共賀電

    2025/10/22 17:37 記者陳政宇／台北報導
    民進黨秘書長徐國勇。（資料照）

    民進黨秘書長徐國勇。（資料照）

    鄭麗文當選國民黨主席，兼任民進黨主席的總統賴清德贈送「高票當選」花籃、但未發賀電；鄭麗文抱怨賴「沒格局」、「是台灣的悲哀」。對此，民進黨秘書長徐國勇今（22日）反批，國民黨前主席江啟臣，當年也未收到中國共產黨的賀電，呼籲鄭麗文先回頭罵共產黨，「我笑她不敢」。

    民進黨今天下午召開台東、宜蘭、嘉義、台中縣市長提名記者會。徐國勇會後受訪時，被問及鄭麗文對賀電及花籃的相關說法。

    「我相信她會繼續悲哀下去！」徐國勇表示，民進黨第一時間就給了兩個期盼、一個提醒，而卓榮泰當選民進黨主席時，國民黨也是用「期盼」兩字當作賀電，國民黨憑什麼說沒有？

    徐國勇說，每位當選國民黨主席的人都有收到中共賀電，唯獨江啟臣沒有收到，鄭麗文是否該回頭罵一下中國共產黨？為什麼不敢罵？請先回頭罵完共產黨，才有資格說沒有賀電，但「我笑她不敢」。

    民進黨今召開記者會，正式提名立委王美惠參選嘉義市長、立委陳瑩選台東縣長、立委何欣純選台中市長、宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳選宜蘭縣長。（記者田裕華攝）

    民進黨今召開記者會，正式提名立委王美惠參選嘉義市長、立委陳瑩選台東縣長、立委何欣純選台中市長、宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳選宜蘭縣長。（記者田裕華攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播