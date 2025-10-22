為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    獲徵召提名2026參選嘉義市長 王美惠：以行動承擔嘉市未來

    2025/10/22 17:15 記者王善嬿／嘉義報導
    民進黨主席賴清德為立委王美惠繫上競選背帶，高呼口號展現拚戰氣勢。（王美惠服務處提供）

    民進黨主席賴清德為立委王美惠繫上競選背帶，高呼口號展現拚戰氣勢。（王美惠服務處提供）

    迎戰2026年地方公職人員選舉，民進黨中執會今徵召提名立委王美惠參選嘉義市長。王美惠表示，能代表民進黨出戰嘉義市長，是一份光榮，更是一份責任，她將以實際行動回報黨的託付與鄉親的期待。

    民進黨主席賴清德今天在中執會上，為嘉義市長參選人王美惠繫上競選背帶，帶領全場高喊口號，展現民進黨團結拚戰氣勢。

    回顧王美惠從政歷程，22年前從市議員助理做起，後來參選市議員，在4屆市議員任期中，一步一腳印，腳踏實地服務地方，後3屆都是全市最高票；6年前，她投入立法委員選戰，連任2屆立委，打破嘉義市立委得票數紀錄，爭取中央資源、推動嘉義建設，贏得鄉親信任與肯定。

    「真心做事不是口號，腳踏實地會是成功的關鍵。」王美惠說，從政單純只想為鄉親做事，22年的歷練讓她更有信心，能肩負嘉義市持續發展責任；政治不只是把眼前的事情做好，更要為城市的長遠發展打下基礎，感謝黨主席、鄉親的支持，希望未來讓「王美惠」3個字成為嘉義市與鄉親的驕傲。

    民進黨徵召提名王美惠參選下屆嘉義市長。（王美惠服務處提供）

    民進黨徵召提名王美惠參選下屆嘉義市長。（王美惠服務處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播