獲徵召提名2026參選嘉義市長 王美惠：以行動承擔嘉市未來

民進黨主席賴清德為立委王美惠繫上競選背帶，高呼口號展現拚戰氣勢。（王美惠服務處提供）

迎戰2026年地方公職人員選舉，民進黨中執會今徵召提名立委王美惠參選嘉義市長。王美惠表示，能代表民進黨出戰嘉義市長，是一份光榮，更是一份責任，她將以實際行動回報黨的託付與鄉親的期待。

民進黨主席賴清德今天在中執會上，為嘉義市長參選人王美惠繫上競選背帶，帶領全場高喊口號，展現民進黨團結拚戰氣勢。

回顧王美惠從政歷程，22年前從市議員助理做起，後來參選市議員，在4屆市議員任期中，一步一腳印，腳踏實地服務地方，後3屆都是全市最高票；6年前，她投入立法委員選戰，連任2屆立委，打破嘉義市立委得票數紀錄，爭取中央資源、推動嘉義建設，贏得鄉親信任與肯定。

「真心做事不是口號，腳踏實地會是成功的關鍵。」王美惠說，從政單純只想為鄉親做事，22年的歷練讓她更有信心，能肩負嘉義市持續發展責任；政治不只是把眼前的事情做好，更要為城市的長遠發展打下基礎，感謝黨主席、鄉親的支持，希望未來讓「王美惠」3個字成為嘉義市與鄉親的驕傲。

民進黨徵召提名王美惠參選下屆嘉義市長。（王美惠服務處提供）

