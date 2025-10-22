2026拚藍轉綠！民進黨4縣市長戰將就位 賴清德親授背帶

民進黨今召開記者會，正式提名立委王美惠參選嘉義市長、立委陳瑩選台東縣長、立委何欣純選台中市長、宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳選宜蘭縣長。（記者田裕華攝）

迎戰2026地方選舉，民進黨今（22日）召開「縣市好人才、團結拚未來」記者會，正式提名立委王美惠參選嘉義市長、立委陳瑩選台東縣長、立委何欣純選台中市長、宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳選宜蘭縣長。兼任民進黨主席的總統賴清德親自為被提名人繫上競選背帶，強調他們已捲起袖子準備為地方做事、為台灣勇敢承擔。

賴清德在記者會表示，4位縣市長提名人選都是好人才，為台灣勇敢承擔，也已經捲起袖子準備為地方做事團結拚未來，其中3位是國會戰將、另一位則是在地方備受推崇的法律人。賴除一一介紹4位被提名人，親自繫上競選背帶，最後也一起牽手高呼「凍蒜」、「縣市好人才、團結拚未來」等口號，展現力拚勝選的氣勢。

陳瑩說，台東縣市長選舉一直是不被看好的地方，她會努力、有信心讓這道曙光成為旭日東昇，為民進黨在台東開疆闢土，且已為台東爭取到擴建馬偕醫院、花東和南迴全線鐵路雙軌電氣化、辦理公地放領等具體成果；深耕原住民選區數十年，也讓她擁有更敏銳的觀察力和柔軟的心，去關懷弱勢族群，傾聽每一個聲音。

林國漳透露，他在宜蘭土生土長50多年，律師職務本有機會在台北追求更好的目標，但27歲時，受時任宜蘭縣長游錫堃之邀返鄉服務，便一直深耕家鄉；其家人因目前政治生態，皆質疑為何要淌渾水，太太更是極力反對，而他好不容易說服家人，未來宜蘭將有高鐵，在當地發展的十字路口上，更需要有遠見的縣長，讓宜蘭重建光榮感和幸福。

何欣純則援引金鐘影后楊謹華的感言，感謝黨主席及選對會等人，「你們這次眼光真的很好」，也感謝最強職棒會長、立委蔡其昌，在未來能夠繼續擔任「總機」角色運籌帷幄；而日本眾議員高市早苗當選日本首相，憑藉柔性堅韌的歷練逆勢前進、脫穎而出，自己也會延續這股力量，盡全力爭取市民認同，成為民進黨在台中直轄市的第一位女市長。

