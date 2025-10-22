蔣萬安赴民進黨團報告 挨酸稱號越來越多非好事

台北市長蔣萬安到議會民進黨團報告本會期重大法議案。（記者何玉華攝）

台北市長蔣萬安今（22）午到台北市議會民進黨團報告本會期重大法議案，黨團幹部對輝達案、財劃法對財政的影響、普發現金及連日豪雨表達關心，黨團總召陳慈慧說，如果留不住輝達，將成為「最失職、最沒有能力的市長」。幹事長顏若芳說，近期網路給蔣萬安的稱號從「蔣總機」、「蔣廢話」，現在還叫「咕嚕咕嚕市長」，甚至認為「不要做事」就是對台北市最好的幫忙，對於市府的評價越來越無力，這不是一件是好事，希望市府多傾聽民意。

蔣萬安在過程中沒什麼表情變化，強調各局處首長會對相關問題做詳細的說明，且一定盡全力讓輝達順利的落腳在台北。

會議僅開放5分鐘，隨後閉門交換意見；陳慈慧表示，最近北市受颱風的影響大雨不斷 也被列為超大豪雨地區，市府相關單位務必確實防災；她也關心輝達進駐北士科的進度，不管市府有多少備案，都要把輝達留在台北市，只要對北市有幫助，黨團會全力支持，若留不住輝達，就是「最失職、最沒有能力的市長」。

顏若芳說，最近網路上對蔣萬安的稱號越來越多，從「蔣總機」、「蔣廢話」、「蔣不聽」，現在還叫「咕嚕咕嚕市長」，這不會是好事情；更說高雄有ＢＰ造成大轟動，高雄整個城市宣傳也是打響國際，網路上大家都在問什麼時候來台北市？台北市又能做什麼？結果很多留言都說，「只要市長不要做事情、不要做決定，就是對北市最好的幫忙」。顏若芳認為，大家對蔣萬安的評價越來越無力。

顏若芳說，包括輝達、黨團在8月提的普發現金提案，希望蔣萬安能夠傾聽民意，盡速的回應市民的需求，要不然從公館圓環「蔣不聽」，到普發現金依然「蔣不聽」，這幾個稱號可能會追隨你到卸任為止。

何孟樺指出，每年的重大法議案都有重要的案子沒放進去，今年是財劃法修法後北市新增的財源。新財劃法後，市府歲入會有兩、三百億的剩餘，但市府之前死不承認，還派副發言人出來亂講一通說；但上週市府跟國民黨團會面後，就給每人一份新財劃法下的北市財政，也承認今年會多60億元，這已經是亂算亂湊下壓低剩餘數字。若不能興利除弊，而是惺惺作態，下會期，黨團會考慮是否有讓市長來報告的必要。

蔣萬安簡短回應說，相關提問及輝達、財劃法修法後的財政狀況跟規劃，局處首長都會說明；一定是盡全力讓輝達順利的落腳在台北，目前會持續地跟各方溝通協調，盡最大的努力。

