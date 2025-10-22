為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台北市是一級財務城市 審計處長：財政遠超其他縣市「多很多」

    2025/10/22 16:44 記者甘孟霖／台北報導
    台北市議會今天進行定期大會。（記者甘孟霖攝）

    韌性特別預算案經立法院三讀通過，最快上旬就能領取普發現金1萬元。台北市藍綠黨團也呼籲，台北市政府應還稅於民普發現金。今天（22日）市議會定期大會，台北市審計處長洪春熹說，台北市是一級財務城市，財政狀況遠超其他縣市「多很多」。

    洪春熹報告指出，去年台北市歲入歲出相抵後，賸餘269億餘元，此外去年並無舉債，又償還99億元債務，收支171億餘元；此外，去年的賸餘269億餘元，也較前年224億餘元增加45億元，財政狀況良好；在債務方面，去年各項表現也都較前年好，債務管控得宜。

    台北市秦慧珠說，根據今天的報告，台北市的財務算是越來越穩健，但還是有許多債務要來填補，最近北市議會有提案，要把前3年的歲計剩餘500多億元發還給市民，每人普發2.1萬元，依據專業考量，全部發是對的嗎？

    洪春熹回答，台北市目前財政方面是一級財務城市，中央今年會有特別條例，此外，今年到9月底，公共債務又減少100多億元，看起來台北市財務狀況確實遠超過其他縣市多很多，在目前氛圍下，許多財政非常不理想的縣市都搶著要普發現金，現在各地方應該有不同考量。她認為，台北市看起來財政狀況良好，財務管控很有秩序，尊重議會決定。

    秦慧珠追問，贊同賸餘全部發出？還是應該做適當分配？洪春熹說，當然不贊成，從市政角度認為應該適當分配再來發放。

    圖
    圖
