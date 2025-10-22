立院續審NCC委員提名名單 羅慧雯遭質疑過去言論立場鮮明

國家通訊傳播委員會（NCC）委員被提名人羅慧雯。（記者王藝菘攝）

立法院交通委員會、教育及文化委員會今日續審國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名名單，藍白立委質疑，被提名人羅慧雯曾在中天換照期間發表具有明確立場的文章，質疑羅是否能保持客觀中立。對此羅慧雯強調，若成為NCC委員會專注在NCC本身業務，並強調透明。

民眾黨立委林國成質疑，羅慧雯曾在中天換照案期間發表文章「新聞自由能吃嗎」等相關文章，批評中天老闆干預新聞自由，雖尊重學者言論，但羅被2次提名為NCC委員，是「少見的奇案」，雖專業毋庸置疑，但綠色思想也絕對百分之百讓執政當局相信。

請繼續往下閱讀...

國民黨立委羅廷瑋也指出，NCC肩負保障言論自由、促進通訊健全的重責大任，如何確保獨立性、不受政治干預？羅慧雯回應，作為NCC委員須按照法規要中立、獨立行使職權，按照專業進行判斷。

但羅廷瑋質疑，羅曾經在中天換照事件中發表立場明確評論，外界可能對於羅的專業判斷會有所質疑，擔憂是否會影響媒體公正性，詢問羅如何區分學者言論自由與公職中立的義務界線？

羅慧雯表示，作為傳播學者時，她會在發生爭議事件、外界對於新聞自由概念不清楚，或將新聞自由無限上綱時，幫外界釐清概念，但若成為NCC委員，個人的學者工作、解說學理，相信有其他優秀傳播學者可做，她會專注在NCC本身業務，並強調透明。

羅慧雯認為，外界不信任NCC，有很大一部分的原因是NCC決策不夠透明，大家不知道各項決定是怎麼來的，也希望把握分際，適時公布資訊、會議，將流程透明化。

此外，羅慧雯說，NCC是政策制定者，現在的環境與廣電時代不同，訊息在不同平台都會露出，涉及面向極廣，未來NCC應著力於與各部會協力、共同合作，尤其NCC業務中就包括加強台灣民眾識讀能力，因此NCC在很多面向上都可以是主導角色、責無旁貸。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法