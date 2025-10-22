非洲豬瘟採樣延宕甩鍋獸醫？綠批無政治道德：籲盧秀燕出面說明

立法院民進黨團今天下午召開「全力防堵非洲豬瘟 中央地方落實分工」記者會，由幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜出席。（記者王藝菘攝）

台中爆發首例非洲豬瘟案例，民進黨立法院黨團今天下午召開記者會還原時間序，指10月10日該案場就傳出有豬隻死亡，台中市府14日前往訪視卻未採樣，20日豬隻累積死亡達到117頭，已超過該案50%的死亡量，呼籲市長盧秀燕出面說明期間作為；對於外界質疑採樣延宕，書記長陳培瑜批評，中市府把責任推給獸醫師，非常沒有政治道德。

民進黨團今天下午召開「全力防堵非洲豬瘟 中央地方落實分工」記者會，陳培瑜首先表示，中央已經緊急成立前進應變所，直接指派農業部次長杜文珍親自指揮，即時向國人報告，並在第一線面對跟收集現場的困境。為了穩定國人對於相關價格、食安的擔憂，行政院也指示進行產銷調節，希望相關的疫情不要再擴散，全國豬隻禁運、禁宰5天。

請繼續往下閱讀...

陳培瑜隨後還原非洲豬瘟時間序指出，出現豬瘟的案場在台中，10月10日就傳出消息說有豬隻死亡，10月14日中市府前往訪視但未採樣，10月20日豬隻累積死亡達到117頭，死亡數快要破該案場300頭、近50%的豬隻數，呼籲中市府出面說明，市府人員有無疏失。

對於外界質疑採樣延宕，台中市農業局說明，動保處14日與獸醫師檢視豬隻，並未發現非洲豬瘟的典型症狀，因此沒有採樣，直到20日再接獲獸醫師來電反映異常，才採樣送農業部檢驗，21日接到農業部通知後就立即展開預防性撲殺等措施。

對此，陳培瑜表示，請盧秀燕出來說明，中市府從10月10日到10月22日為止這段時間做了什麼，認為中市府把責任推給獸醫師，非常沒有責任，也沒有政治道德。她說，如果中市府決定要擺爛、決定要甩鍋、丟包給中央，相信不是只有台中市民在看，全國人民都在看。

幹事長鍾佳濱表示，國內使用廚餘飼養供應市場的不到5%，該案場是300頭小型規模的養豬場，仔豬跟成豬是使用不同的飼料跟廚餘在進行。他認為，中央第一要完成疫調，同時呼籲落實邊境管制，擴大郵包篩檢，強化邊境檢疫，過去邊境檢疫最大違規的來源國就是對岸，呼籲國人返國遵守相關規定。

在地方分工部分，鍾佳濱說，遇到了全面禁運、禁宰，管理傳統市場的地方政府因應無法做生意的攤商。對於中市府表達對於營養午餐的需求，中央也已經釋出冷凍肉品供市面消費使用，地方上要負責確保冷凍肉品能夠優先供應給校園的營養午餐，產生大量的廚餘也是地方政府要處理的。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法