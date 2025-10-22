為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    彰化縣長初選 》民進黨正國會推舉黃秀芳角逐 被除名邱建富這樣說

    2025/10/22 16:20 記者張聰秋／彰化報導
    前彰化市長邱建富對於被正國會除名，他淡定感謝正國會過去支持與合作。（記者張聰秋攝）

    民進黨明年彰化縣長人選尚未底定，同屬正國會系統的立委黃秀芳、前彰化市長邱建富，都已表態參選。正國會今（22日）宣布，將推舉黃秀芳角逐縣長初選，並將邱建富除名。

    對此，邱建富淡定回應，感謝多年來的支持與合作，他同時也在今天下午親自赴民進黨中央黨部遞交參選意願表，強調「我沒有對不起任何人」。

    邱建富表示，感謝正國會一路的合作與相挺，但現在最重要的是回到人民身邊。他說：「過去無論是禮讓縣長或立委，我都全力以赴、沒有怨言。這些年我走遍每個鄉鎮，看見的是鄉親對未來的期待。我沒有對不起任何人，也不忘彰化交付給我的責任。」

    根據民進黨規定，非執政縣市的縣市長選舉，參選意願表要在10月31日下午5點前送交中央黨部。邱建富今天下午4點親自遞件，展現參選決心。他強調，依照程序遞件，不只是遵守黨規，更代表對家鄉的承諾。他有信心贏回彰化，因為「真民意才會贏，不是誰說了算，而是彰化人心中最真實的選擇」。

